W opublikowanym we wtorek raporcie eksperci wskazali, że mimo wcześniejszych zapowiedzi o trójstronnych manewrach pod kryptonimem "Pas Bezpieczeństwa 2026"”, okręty chińskiej marynarki wojennej nie pojawiły się w regionie. Ma tego dowodzić m.in. fakt, że w przeciwieństwie do poprzednich lat ani resort obrony ChRL, ani chińskie media państwowe nie potwierdziły udziału Pekinu w ćwiczeniach.

Nieobecność Chin nie była przypadkowa

Zdaniem analityków nieobecność Chintuż przed rozpoczętą 28 lutego amerykańsko-izraelską operacją nie była przypadkowa. "Wydaje się, że Pekin, unikając rozmieszczenia sił w pobliżu punktu zapalnego, minimalizuje ryzyko niechcianego uwikłania" – ocenił CCA.

Chiny zapewnią Iranowi wsparcie wywiadowcze?

W opinii analityków think tanku ta nieobecność nie musi jednak oznaczać dystansowania się Chin od władz w Teheranie. "Jest prawdopodobne, że Chiny zapewnią Iranowiwsparcie wywiadowcze oraz transfer elektroniki i komponentów podwójnego zastosowania” - podkreślono. CCA to ośrodek badawczy w ramach amerykańskiego Asia Society Policy Institute, specjalizujący się w analizie chińskiej polityki wewnętrznej i zagranicznej.