Jak poinformował "The Moscow Times", Chiny wkrótce mogą przestać ratować rosyjską gospodarkę. W 2025 r. wymiana handlowa Moskwy z Pekinem pierwszy raz od początku wojny w Ukrainie zaczęła się kurczyć.

Chiny zmniejszyły zakupy rosyjskiej ropy

Od stycznia do listopada Chiny zmniejszyły zakupy rosyjskiej ropy o 7,6 proc. - do 91,5 mln ton. W przeliczeniu na pieniądze jej eksport skurczył się aż o 20 proc. Import rosyjskich produktów naftowych przez Chiny zmniejszył się o 3 proc. w przypadku lekkich destylatów i o 33 proc. w przypadku ciężkich. Wartość dostaw spadła odpowiednio o 33 proc. i 40 proc.

To jednak nie wszystko. Eksport węgla z Rosji do Chin spadł o 11 proc. w ujęciu fizycznym (do 72,4 mln ton) i o 29 proc. w ujęciu pieniężnym (do 6,9 mld dol., 25 mld zł). Zmniejszyły się dostawy drewna, gwałtownie spadły również zakupy metali żelaznych. Jednocześnie po raz pierwszy od wybuchu wojny w Ukrainie zaczęły spadać dostawy chińskich towarów do Rosji.

Rośnie niepokój Putina

Według źródeł agencji Reutera spadek handlu z Chinami wywołał niepokój rosyjskiego rządu. Putin zaczął obawiać się pogorszenia się ogólnego stanu gospodarki. Po dwóch latach boomu napędzanego produkcją wojskową praktycznie przestała ona rosnąć, w listopadzie PKB Rosji zwiększył się tylko o 0,1 proc.

Chociaż Kreml nazywa stosunki z Chinami strategicznymi i nie raz mówi o bezgranicznym partnerstwie, w rzeczywistości są one głęboko asymetryczne - powiedziała Elina Rybakowa, starsza pracowniczka naukowa Instytutu Petersona ds. Ekonomii Międzynarodowej. Dla Rosji Chiny są największym rynkiem zbytu surowców, przede wszystkim ropy i gazu. Dla Chin jednak Rosja jest niewielkim rynkiem eksportowym.

Pekin ma zadawnione urazy w stosunku do Rosji

W stosunkach Rosja-Chiny nie chodzi tylko o gospodarkę. Pekin ma zadawnione urazy w stosunku do Rosji. Artykuł opublikowany na jednej z największych chińskich platform medialnych, wskazuje, że Pekin powinien przygotować się na "odzyskanie" terytoriów utraconych w XIX wieku.

Chińskie media przypominają o traktatach, w wyniku których Rosja przejęła ziemie Dalekiego Wschodu. Podkreślają, że obecny kryzys w Moskwie może stać się szansą na "odzyskanie" tych terenów. W NetEase, jednym z największych i kontrolowanych przez państwo chińskich mediów, opublikowany został tekst, który otwarcie sugeruje, że Pekin powinien przygotować się na rozpad Rosji i przejęcie kontroli nad jej Dalekim Wschodem.

Mimo obecnych bliskich relacji między Moskwą a Pekinem, w dłuższej perspektywie taki rozwój wydarzeń nie jest wykluczony. Jest on realny, ale nie krótkookresowo. Chiny pamiętają o tych terenach - powiedział w rozmowie z "Faktem" prezes Instytutu Nowej Europy Łukasz Kobierski.