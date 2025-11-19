Dlaczego tak dużo czasu zajęłoby przemieszczenie wojska? "FT" wskazał na następujące przeszkody: "rozpadające się mosty, niedopasowany rozstaw szyn w krajach bałtyckich i labirynt biurokracji". Problemem są także zbyt wąskie mosty i tunele dla transportu wojskowego. Stąd realizacja przez Estonię, Łotwę i Litwę projektu integracji linii z europejską siecią kolejową o wartości 24 mld euro. W środę UE ma opublikować nowy plan dotyczący mobilności wojskowej.

"Trzeba coś zrobić, zanim zaatakują Rosjanie"

Gazeta jako przykład podała dostawę francuskich czołgów Leclerc do Rumunii w 2022 r., która trwała tygodnie zamiast kilka dni. Pojazdy nie mogły być transportowane drogą lądową, ponieważ sprzeciwiły się temu niemieckie służby celne z powodu zbyt dużej wagi pojazdów. Z tego powodu ładunek został przetransportowany drogą morską z portu w Marsylii do Aleksandropolis w Grecji, a następnie koleją do Rumunii.

Przedstawiciele armii w rozmowie z "FT" zwrócili uwagę, że "zanim wojska NATO rozpoczną przemieszczanie się przez kontynent, pierwszym wyzwaniem będzie polityczne rozpoznanie zbliżającego się kryzysu". Liczy się szybkość podejmowania decyzji. Decydenci mówią, że musimy się zmobilizować, wyciągnąć amunicję z magazynów. Czas ucieka i trzeba coś zrobić, zanim zaatakują Rosjanie – przedstawił możliwy scenariusz działań gen. Ben Hodges, były dowódca sił amerykańskich w Europie.

USA zaangażuje się w Europie?

Rozmówcy gazety przypomnieli, że "gdy Rosja zgromadziła wojska i broń na granicy z Ukrainą na kilka miesięcy przed inwazją w 2022 roku, niektórzy zachodni przywódcy sceptycznie podchodzili do możliwości wydania przez prezydenta Władimira Putina rozkazu ataku". Zwracają też uwagę, że europejscy przywódcy musieliby uzgodnić z prezydentem USA charakter zagrożenia oraz podjąć decyzję o odpowiedniej reakcji NATO. "Wahania w podejściu Donalda Trumpa do Rosji wzbudziły w Europie obawy co do skali zaangażowania Ameryki. Waszyngton zapewnia jednak, że pozostaje wierny sojuszowi i zawartej w nim klauzuli o wzajemnej obronie" – napisał "FT".

NATO o kluczowym elemencie

Szczegóły dotyczące przemieszczenia wojsk i sprzętu na wschodnią flankę NATO są tajne. Według analityków wojskowych, najbardziej prawdopodobnym scenariuszem byłby transport z USA, Kanady i Wielkiej Brytanii przez Europę kontynentalną ok. 200 tys. żołnierzy, 1500 czołgów i ponad 2500 innego sprzętu opancerzonego.

Mobilność wojskowa jest kluczowym elementem skutecznego bezpieczeństwa i obrony, a odpowiednia infrastruktura pomaga sojusznikom zapewnić, że będziemy mogli wysłać właściwe siły we właściwe miejsce we właściwym czasie – powiedział przedstawiciel NATO. Gazeta podała, że "państwa członkowskie UE wskazały około 2800 punktów zapalnych w infrastrukturze transportowej, które pilnie wymagają modernizacji, jednak lista ta została ograniczona przez urzędników w Brukseli do 500 priorytetowych projektów”.