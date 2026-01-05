Wojsko amerykańskie przeprowadziło w sobotę operację zbrojną, w czasie której schwytały i wywiozły z kraju Maduro i jego żonę Cilię Flores. Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa zarzuca Maduro kierowanie grupą przestępczą przemycającą narkotyki do USA.

To żołnierze Delta Force schwytali Maduro

Jak podała stacja CBS News, powołując się na źródła w amerykańskich władzach, operację schwytania przywódcy Wenezueli przeprowadzili żołnierze elitarnej jednostki sił specjalnych armii USA, Delta Force. Według telewizji CNN, prezydent i jego żona zostali wyciągnięci przez amerykańskich komandosów z sypialni. Trump opublikował następnie w sieciach społecznościowych zdjęcie pojmanego Maduro na pokładzie okrętu desantowego USS Iwo Jima. Na zdjęciu widać odzianego w szary dres Maduro w ciemnych okularach i słuchawkach, w towarzystwie agenta antynarkotykowej służby DEA.

Maduro i jego żona w więzieniu dla niebezpiecznych przestępców

Nicolas Maduro i jego żona zostali osadzeni w Metropolitan Detention Center (MDC) na Brooklynie w Nowym Jorku po pojmaniu ich w Caracas. Ten areszt federalny, znany z przetrzymywania wysokich rangą przestępców, jest uważany za jedną z najcięższych placówek tego typu w USA.

Nowy Jorku - Maduro i jego żona przed nowojorskim sądem

Małżeństwo Maduro zostanie przewiezione z aresztu na Brooklynie do federalnego gmachu sądu na Manhattanie. W samo południe czasu nowojorskiego, czyli o godzinie 18:00 w Polsce, prokuratura ogłosi listę oskarżeń wobec byłego prezydenta Wenezueli i jego żony. Podczas posiedzenia sędzia zapozna oskarżonych z materiałem dowodowym, oficjalnie odczyta zarzuty oraz wysłucha stanowisk prokuratury i obrony. Najprawdopodobniej zapadnie również decyzja o dalszym stosowaniu tymczasowego aresztu. Jak napisał "New York Times”, proces może się rozpocząć nawet 2027 roku i potrwa kilka lat. Sprawę prowadzić będzie sędzia Alvin K. Hellerstein, 92-letni doświadczony jurysta, znany z prowadzenia głośnych postępowań, w tym jednego z procesów z udziałem Donalda Trumpa.