Wojsko amerykańskie przeprowadziło w sobotę operację zbrojną, w czasie której schwytały i wywiozły z kraju Maduro i jego żonę Cilię Flores. Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa zarzuca Maduro kierowanie grupą przestępczą przemycającą narkotyki do USA.

Szpiedzy USA wiedzieli o Maduro wszystko. Trump miał precyzyjny plan
To żołnierze Delta Force schwytali Maduro

Jak podała stacja CBS News, powołując się na źródła w amerykańskich władzach, operację schwytania przywódcy Wenezueli przeprowadzili żołnierze elitarnej jednostki sił specjalnych armii USA, Delta Force. Według telewizji CNN, prezydent i jego żona zostali wyciągnięci przez amerykańskich komandosów z sypialni. Trump opublikował następnie w sieciach społecznościowych zdjęcie pojmanego Maduro na pokładzie okrętu desantowego USS Iwo Jima. Na zdjęciu widać odzianego w szary dres Maduro w ciemnych okularach i słuchawkach, w towarzystwie agenta antynarkotykowej służby DEA.

Elon Musk daje prezent ludziom w Wenezueli. Tak ucieszył się z upadku Maduro
Maduro i jego żona w więzieniu dla niebezpiecznych przestępców

Nicolas Maduro i jego żona zostali osadzeni w Metropolitan Detention Center (MDC) na Brooklynie w Nowym Jorku po pojmaniu ich w Caracas. Ten areszt federalny, znany z przetrzymywania wysokich rangą przestępców, jest uważany za jedną z najcięższych placówek tego typu w USA.

Nowy Jorku - Maduro i jego żona przed nowojorskim sądem

Małżeństwo Maduro zostanie przewiezione z aresztu na Brooklynie do federalnego gmachu sądu na Manhattanie. W samo południe czasu nowojorskiego, czyli o godzinie 18:00 w Polsce, prokuratura ogłosi listę oskarżeń wobec byłego prezydenta Wenezueli i jego żony. Podczas posiedzenia sędzia zapozna oskarżonych z materiałem dowodowym, oficjalnie odczyta zarzuty oraz wysłucha stanowisk prokuratury i obrony. Najprawdopodobniej zapadnie również decyzja o dalszym stosowaniu tymczasowego aresztu. Jak napisał "New York Times”, proces może się rozpocząć nawet 2027 roku i potrwa kilka lat. Sprawę prowadzić będzie sędzia Alvin K. Hellerstein, 92-letni doświadczony jurysta, znany z prowadzenia głośnych postępowań, w tym jednego z procesów z udziałem Donalda Trumpa.