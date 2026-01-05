W sobotę siły USA przeprowadziły w atak na stolicę Wenezueli, Caracas, i inne miasta kraju. W czasie operacji schwytani i wywiezieni zostali dotychczasowy przywódca tego kraju Nicolas Maduro i jego żona Cilia Flores. Para została orzewieziona do USA, gdzie w poniedziałek ma stanąć przed sądem w Nowym Jorku, m.in. pod zarzutem uczestnictwa w zmowie narkoterrorystycznej. Maduro grozi kara od 30 lat więzienia do dożywocia. Wenezuelski Sąd Najwyższy przekazał obowiązki głowy państwa Delcy Rodriguez, dotychczasowej wiceprezydentce.

Tusk pisze: "Niżej upaść nie można". Kaczyński odpowiada

"Musimy uwierzyć we własną siłę"

"Nikt nie potraktuje poważnie słabej i podzielonej Europy: ani wróg, ani sojusznik. Teraz to jest jasne. Musimy w końcu uwierzyć we własną siłę, musimy się zbroić, musimy pozostać zjednoczeni jak nigdy wcześniej. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Inaczej jesteśmy skończeni" - napisał Donald Tusk w serwisie X.

"Nie wierzę w ten atak". Donald Trump zmienił zdanie

Europa apeluje ws. Wenezueli

Po akcji USA w Wenezueli 26 państw Unii Europejskiej wystosowało odezwę. To niemal wszystkie kraje członkowskie. Dokumentu nie podpisały Węgry. "Wzywamy wszystkie strony do zachowania spokoju i powstrzymania się od dalszej eskalacji oraz poszanowania prawa międzynarodowego". Unia apeluje również o "poszanowanie woli narodu", które wskazano jako jedyny sposób na przywrócenie demokracji w Wenezueli. 26 państw UE wskazała również, że Wspólnota wielokrotnie podkreślała, iż reżim Maduro nie posiada legalnej legitymacji prawnej i wzywała do demokratycznej transformacji w kraju. "Prawo obywateli Wenezueli do kształtowania własnej przyszłości musi być respektowane (...). Poszanowanie woli Wenezuelczyków pozostaje jedynym sposobem przywrócenia demokracji i rozwiązania obecnego kryzysu" - napisano w oświadczeniu.