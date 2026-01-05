Szpital stanął w płomieniach

Według danych Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS), w dzielnicy obołońskiej Kijowa trafiony został przez siły rosyjskie budynek placówki medycznej z oddziałem szpitalnym. "Pożar został ugaszony. Podczas przeszukiwania pomieszczeń znaleziono ciało człowieka. Ewakuowano 25 osób, trzy osoby odniosły obrażenia" - podała DSNS w komunikatorze Telegram.

Wiele zniszczonych budynków

Szef kijowskiej obwodowej administracji wojskowej Mykoła Kałasznyk poinformował o śmierci mężczyzny w wyniku ataku wojsk Rosji w tym regionie. "W rejonie (powiecie) fastowskim w wyniku wrogiego ataku zginął cywil - mężczyzna urodzony w 1951 roku. Jego ciało znaleziono podczas gaszenia pożaru w jego własnym domu” - napisał Kałasznyk na Telegramie. Według niego w rejonie fastowskim uszkodzonych zostało siedem prywatnych i jeden wielopiętrowy budynek mieszkalny, garaże, dwa samochody, pomieszczenia produkcyjne i magazynowe.

Awaryjne zasilanie w mieście Sławutycz

Ponadto w wyniku rosyjskiego ataku pozbawione energii elektrycznej zostało miasto Sławutycz, założone dla pracowników Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej po katastrofie z 1986 r. "Wszystkie obiekty infrastruktury krytycznej zostały przełączone na zasilanie rezerwowe. Miasto ma ciepło i wodę" - zaznaczył Kałasznyk. Według Sił Powietrznych Ukrainy, rosyjskie wojska zaatakowały w nocy Ukrainę, w szczególności Kijów i obwód kijowski, za pomocą dronów. Ogłaszano również zagrożenie rakietowe.

Polskie lotniska wstrzymały pracę

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podała w nocy, że "w zawiązku z koniecznością zapewnienia swobody operowania lotnictwa wojskowego lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały operacje lotnicze". Po około 30 minutach pojawiła się informacja, że porty "wznowiły operacje po zakończeniu działań lotnictwa wojskowego".

Negocjacje pokojowe

Atak nastąpił przed spotkaniami Ukrainy z partnerami, mającymi na celu zakończenie wojny z Rosją. Na poniedziałek zaplanowano rozmowy szefów sztabów generalnych Ukrainy i krajów europejskich, w tym kluczowych sojuszników Kijowa – Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. We wtorek w Paryżu odbędzie się spotkanie na szczeblu przywódców krajów należących do koalicji chętnych. 28 grudnia na Florydzie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem, po czym obaj ogłosili, że poczynili postępy w kierunku zakończenia wojny. Zełenski stwierdził, że 20-punktowy plan pokojowy jest w 90 proc. uzgodniony, gwarancje bezpieczeństwa USA dla Ukrainy w 100 proc., zaś europejskie gwarancje prawie w 100 proc., w tym w 100 proc. w wymiarze militarnym.