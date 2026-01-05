Flores została wraz z Maduro przewieziona do USA, gdzie w poniedziałek ma stanąć przed sądem, oskarżona o przestępstwa związane z handlem narkotykami i bronią. Media od lat wiązały ją też z szeroko zakrojoną korupcją i nepotyzmem.

Jest absolutnie fundamentalną postacią korupcji w Wenezueli, a szczególnie w strukturach władzy. Wiele osób uważa ją za znacznie bystrzejszą i przebieglejszą od samego Maduro– powiedział były wenezuelski prokurator Zair Mundaray, cytowany przez dziennik "New York Times".

Kim jest żona Nicolasa Maduro?

Flores urodziła się w 1956 roku w mieście Tinaquillo w środkowej części Wenezueli. Dorastała w robotniczych dzielnicach w zachodnim Caracas. W latach 90., jako młoda prawniczka, podjęła się obrony oficerów, którzy brali udział w nieudanej próbie zamachu stanu. Był wśród nich Hugo Chavez, późniejszy prezydent kraju.

Wtedy właśnie poznała Maduro i związała się z nim. Przez wiele lat mieszkali razem i wychowywali wspólnie dzieci z poprzednich związków. Wzięli ślub dopiero w 2013 roku, gdy Maduro niewielką różnicą głosów wygrał wybory prezydenckie po śmierci Chaveza.

"Pierwsza wojowniczka ojczyzny"

W 2000 roku, rok po objęciu władzy przez Chaveza, zdobyła miejsce w parlamencie. W 2006 roku jako pierwsza kobieta została jego przewodniczącą, zastępując na tym stanowisku Maduro, który zajął stanowisko szefa MSZ. W latach 2009-2011 była wiceprzewodniczącą Zjednoczonej Partii Socjalistycznej Wenezueli (PSUV), a w latach 2012-2013 pełniła funkcję prokurator generalnej.

Jako pierwsza dama, Flores nie zajmowała formalnie wysokich stanowisk rządowych. Prowadziła własny program w telewizji; pojawiała się też na antenie, tańcząc z Maduro, który nazywał ją publicznie "pierwszą wojowniczką ojczyzny".

"Była strategią i siłą stojącą za tronem"

Według ekspertów odgrywała jednocześnie istotną rolę w rządzeniu krajem i była jednym z najważniejszych doradców męża. Uważano ją za architekta politycznego przetrwania Maduro – podała stacja BBC.

W zasadzie współrządziła krajem, odkąd doszedł do władzy, i pod wieloma względami była strategią i siłą stojącą za tronem – oceniła dyrektorka działu ds. Ameryki Łacińskiej z firmy zajmującej się oceną ryzyka politycznego Eurasia Group, Risa Grais-Targow.

W 2015 roku dwaj siostrzeńcy Flores zostali zatrzymani na terytorium Haiti przez funkcjonariuszy amerykańskiej agencji antynarkotykowej DEA podczas próby przemytu 800 kg kokainy. Skazano ich później na 18 lat więzienia, ale w 2022 roku wrócili do Wenezueli w ramach wymiany więźniów.