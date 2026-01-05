Prezydent Wenezueli zatrzymany przez siły USA

W sobotę schwytano prezydenta Wenezueli - Nicolasa Maduro oraz jego żonę. Zostali oni nie tylko zatrzymani, ale też wywiezieni z kraju. Wydarzenie to jest wciąż komentowane w sieci. Również w Polsce wywołało lawinę komentarzy.

Hejterskie wpisy w sieci. Porównują Tuska do Maduro

Jeden z nich w sieci zamieścił szef TV Republika, czyli Tomasz Sakiewicz. Zamieścił trzy słowa. "Assad, Maduro…Tusk?" - napisał. Roman Giertych, który jest posłem KO, zapowiedział, że złoży powiadomienie o sprawie do prokuratury.

Składam zawiadomienie do Prokuratora Generalnego na Tomasza Sakiewicza na jego wpis podżegający do wojny przeciwko demokratycznie wybranym władzom RP. Właściciel jednej z większych telewizji to osoba, której wpisów nie można lekceważyć- poinformował Giertych. W sieci pojawiły się również grafiki, które zestawiały Maduro i Tuska.

Taki wpis zamieścił europoseł Prawa i Sprawiedliwości, Mariusz Kamiński. Do grafiki, którą wygenerowała sztuczna inteligencja, dopisał: "Zobacz Donaldzie Tusku, jak kończą dyktatorzy. Takie zestawienie znów wzburzyło wielu polityków".

Donald Tusk reaguje na hejt. Prezes PiS odpowiada

Na hejterskie wpisy zareagował sam Donald Tusk. "Przestali już wierzyć w swoją wygraną w demokratycznych wyborach, więc zaczęli się modlić o obcą interwencję w celu obalenia »dyktatury Tuska«. Niżej upaść nie można" - pisze premier.

Na jego słowa zareagował Jarosław Kaczyński. W niedzielę na platformie X zamieścił wpis, w którym odniósł się do słów premiera Donalda Tuska. "Wbrew temu, co próbują wmówić społeczeństwu niektórzy, my chcemy wygrać w uczciwych wyborach – i to uczynimy! Wierzymy bowiem, że zło, fałsz i kłamstwo muszą ponieść klęskę" - napisał prezes PiS.