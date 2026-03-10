Konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie wciąż trwa. Nie widać szans na to, by sytuacja się uspokoiła. Wciąż trwa wymiana ognia. Wśród miejsc, które stały się niebezpieczne są te, do których Polacy jeździli na wakacje.

Trwa ewakuacja Polaków z Bliskiego Wschodu

Mowa m.in. o Dubaju, czy Omanie. To tam dochodziło w ostatnim czasie do eksplozji i wywołanych działaniami wojennymi pożarów. Polski rząd podobnie, jak inne kraje podjął decyzję o ewakuacji obywateli z zagrożonych terenów. Kolejne samoloty z Polakami na pokładzie wracają do kraju.

Tych osób Radosław Sikorski nie chce ewakuować

Radosław Sikorski zamieścił w mediach społecznościowych mocny wpis, który wywołał burzę. Minister spraw zagranicznych wspomniał w nim o grupie Polaków, których nie chce ewakuować "za pieniądze podatnika". To kilkaset osób, w tym dzieci. O kim dokładnie mówi Radosław Sikorski? Chodzi o tych, którzy wyjechali na Bliski Wschód tuż po rozpoczęciu walk w tym rejonie.

"Wedle danych Straży Granicznej od 1 marca, czyli po rozpoczęciu wojny na Bliskim Wschodzie, w region udało się:- 97 osób do Kataru,- 271 do Omanu,- 368 do ZEA,w tym 37 dzieci poniżej 15 lat. Mam nadzieję, że nie będą domagać się ewakuacji na koszt podatnika" - napisał Radosław Sikorski na Facebooku.

Burza w sieci po wpisie Radosława Sikorskiego

Jego słowa nie wszystkim przypadły do gustu. "Nawet jeśli, to powinien się pan wstydzić wrzucając taki post" - napisał jeden z internautów. "Jeśli trzeba będzie po nich wysyłać transport, to wystawić im rachunek. Proste" - radził inny. "No cóż rzadko się z Panem zgodzę ale w tym wypadku muszę przyznać rację" - dodał kolejny komentujący.

Bliski Wschód do tej pory opuściło 7160 obywateli Polski. Większość, jak informował Radosław Sikorski, wróciła lotami komercyjnymi. W ten sposób Bliski Wschód opuściło 6769 Polaków, natomiast 391 zostało ewakuowanych transportem rządowym. W nocy z 9 na 10 marca wylądowały dwa wojskowe samoloty Boeing 737 realizujące zadania w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego. Na pokładach znalazło się 109 obywateli RP ewakuowanych z rejonu objętego konfliktem. Był to trzeci transport wojskowy z Polakami. Do tej pory w taki sposób sprowadzono 324 osoby.