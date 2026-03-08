W czasie sobotniej konwencji w Krakowie prezes PiS Jarosław Kaczyński wskazał byłego szefa MEN Przemysława Czarnka jako kandydata partii na premiera w rządzie, który po wyborach w 2027 r. chciałoby utworzyć ugrupowanie.

"Bez TSUE, Unia Europejska nie jest możliwa"

"Pan minister Czarnek będzie dobrym kandydatem na premiera, ale w Afganistanie"- stwierdził Radosław Sikorski podczas konferencji prasowej w MSZ w niedzielę. "Tam jego idee edukacyjne i idee co do roli kobiet już są realizowane" - dodał. Sikorski zwrócił też uwagę na wypowiedź polityka PiS dotyczącą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o "TSUE-srue". "To taka zwyczajowa subtelność w wykonaniu tego polityka. Rozumiem, że to się podoba, bo to jest w stylu »nie będą nam w obcych językach«" - powiedział. Przypomniał, że TSUE to unijny mechanizm rozstrzygania sporów. "Jak ktoś mówi „TSUE-srue” to znaczy, że chciałby, żeby takiego mechanizmu nie było. Albo nim pogardza. No więc oświadczam, że bez takiego mechanizmu, bez TSUE, Unia Europejska nie jest możliwa" - stwierdził wicepremier.

Sikorski o polskim wymiarze sprawiedliwości

Według Sikorskiego "minister Czarnek jest jednym z liderów tej frakcji w PiS, która wyobraża sobie, że może istnieć Unia Europejska, w której jakieś państwo nie musi przestrzegać reguł". "I teraz wszyscy wiemy, o co im chodzi. Im chodzi o to, że polscy sędziowie, stosując polską konstytucję, śmieli pytać Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (...) o sprawy upolityczniania polskiego wymiaru sprawiedliwości" - powiedział Radosław Sikorski. Zaznaczył, że kształt wymiaru sprawiedliwości jest kompetencją państw członkowskich, ale musi być on niezawisły od polityków i wiarygodny. "To już nie jest tylko nasza narodowa kompetencja. Bo Unia Europejska nie jest możliwa, jeśli instytucje w jej państwach członkowskich sobie nawzajem nie ufają. (...) Więc jeśli ktoś chce głosować na takich polityków, którzy mówią »TSUE-srue«, to powinien mieć świadomość, że głosuje nie tylko za polexitem, a za zniszczeniem Unii Europejskiej" - stwierdził szef MSZ.