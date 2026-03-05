W środę po południu Karol Nawrocki zorganizował razem z prezesem NBP Adamem Glapińskim konferencję, podczas której zaprezentował ich wspólny nowy projekt. Ma to być alternatywa do unijnego programu SAFE o nazwie "polski SAFE 0 proc.". Zdaniem prezydenta takie rozwiązanie zagwarantuje 185 mld zł na bezpieczeństwo Polski bez konieczności zaciągania kredytów i płacenia odsetek.

Szef MON: najgorszy scenariusz

"Program autorstwa prezydenta i prezesa NBP nie może być alternatywą wobec programu SAFE" - ocenił w czwartek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślił, że oba programy dadzą nawet 400 mld zł na armię, a weto ws. SAFE i odrzucenie "SAFE 0 proc." to najgorszy scenariusz. Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiadał na pytania dziennikarzy podczas konferencji prasowej na terenie 8. Krakowskiej Bazy Lotnictwa Transportowego. Mówił m.in. na temat propozycji prezydenta Karola Nawrockiego i prezesa NBP Adama Glapińskiego dotyczącej tzw. „SAFE 0 proc.”. Polityk podkreślił, że do 2030 roku Polska powinna mieć największą armię w Europie.

Reklama

Reklama

Szef MON o "dodatkowych środkach zabezpieczających"

"Program SAFE daje najszybsze i konkretne środki na modernizację polskiej armii dlatego wojskowi, przemysł zbrojeniowy oraz wszyscy, którym na sercu leży wzmocnienie siły naszej armii apelują i liczą na podpis pod ustawą przez prezydenta. Jeśli jednak pojawią się kolejne instrumenty finansowania armii, Wojsko Polskie tylko na tym zyska. Nie jako alternatywa dla SAFE, ale dodatkowe środki wzmacniające bezpieczeństwo" - napisał na X Władysław Kosiniak-Kamysz.

Patryk Jaki krytykuje SAFE - "zwykła lichwa"

Do wpisu Władysława Kosiniaka-Kamysza odniósł się europoseł PiS Patryk Jaki. Polityk stwierdził, że "żaden obywatel, a tym bardziej państwo nie powinny się zgodzić" na taką pożyczkę, jaka oferowana jest Polsce w ramach unijnego programu SAFE. "Sprawa SAFE jest dużo prostsza, niż się wielu wydaje. Jeśli jakaś pożyczka może być wstrzymana z byle powodu, według niejasnych kryteriów, a i tak trzeba ją będzie spłacać, to zwykła lichwa"- napisał Patryk Jaki.

Sikorski odpowiada Jakiemu

W czwartek wpis Patryka Jakiego skomentował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. "Czy nie powinniśmy mieć procedury, która by umożliwiała odbieranie stopni naukowych za szerzenie agresywnych kretynizmów?" - napisał szef MSZ, zwracając się do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.