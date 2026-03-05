Wiadomo, dlaczego akurat 12 kwietnia, bo o tym głośno mówiło się przy uchwalaniu ustawy.

Ponad sto lat temu, w dniach 12-17 kwietnia 1919 roku w Polsce, która dopiero co odzyskała niepodległość odbył się Zjazd Zjednoczeniowy Związku Inwalidów RP. Wydarzenie to zapoczątkowało działalność organizacji starającej się o zagwarantowanie wsparcia wszelkim weteranom walki o wolność.

12 kwietnia - nowe święto państwowe, ale czy dodatkowy dzień wolny od pracy

Polski parlament uznał, iż ta grupa społeczna, ze względu na ich wysiłki i poświęcenie zasługuje na uhonorowanie w postaci święta państwowego. Jednocześnie posłowie, a w ślad za nimi senatorowie, którzy zatwierdzali ustawę uznali, iż będzie to oficjalne święto państwowe, ale symboliczne.

W konsekwencji nie dokonali zmian w innej ustawie – o dniach ustawowo wolnych od pracy i w wykazie takich dni nie pojawiła się nowa data – 12 kwietnia.

Nie każde święto to dzień wolny od pracy – dlaczego

Zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce nie wystarczy, że określony dzień jest obchodzony jako świąteczny. By w konsekwencji był on także dniem wolnym od pracy, musi być wyszczególniony w specjalnej ustawie, korespondującej z ustawą Kodeks pracy.

W ostatnim czasie panuje w polskim parlamencie swoista moda na ustanawianie kolejnych świąt państwowych, ale żadne z nich nie jest dodatkowo ustanawiane jako dzień ustawowo wolny od pracy.

Ostatnim przypadkiem zwiększenia liczby dni ustawowo wolnych od pracy było ustanowienie takim dniem Wigilii przed Bożym Narodzeniem.

Taka sama decyzja odnośnie Wielkiego Piątku poprzedzającego Wielkanoc jednak nie zapadła, choć w wielu krajach jest to dzień wolny od pracy. Pozytywne rozstrzygnięcie w tej kwestii uzależniono od wykreślenia z listy dni ustawowo wolnych od pracy innego takiego dnia, np. 6 stycznia kiedy przypada święto Trzech Królo.

Na takie rozwiązanie jednak nie zdecydowano się, choć nie oznacza to końca dyskusji, bo wciąż liczni są zwolennicy uczynienia Wielkiego Piątku dniem wolnym od pracy. Nie brakuje też postulatów odnośnie ustanowienia kolejnych świąt.

Nowe święto – Dzień Inwalidy Wojennego 12 kwietnia nie jest więc zapewne ostatnim, które wkrótce uzupełni doroczny kalendarz.