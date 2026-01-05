W minioną sobotę rano amerykańskie wojsko przeprowadziło szereg ataków w Wenezueli w celu ujęcia przywódcy tego kraju, Nicolasa Maduro, i postawienia go przed sądem w USA. Maduro jest już w USA, w areszcie, i czeka na proces. Grozi mu do 30 lat więzienia w związku z zarzutami o handel narkotykami na wielką skalę i terroryzm.

Elon Musk o darmowym internecie i dobrobycie w Wenezueli

Władze SpaceX, należącego do Elona Muska ogłosiły, że z bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego internetu osoby mieszkające w Wenezueli będą mogły korzystać do 3 lutego. W krótkim oświadczeniu Elon Musk wyraził nadzieję, że dzięki pojmaniu Nicolasa Maduro, Wenezuelczycy wreszcie będą mogli osiągnąć dobrobyt, na jaki zasługują.

Reklama

Reklama

Elon Musk wtóruje Donaldowi Trumpowi ws. Wenezueli

Musk od lat jest krytykiem reżimu w Caracas. Po wyborach w Wenezueli w 2024 r. wielokrotnie oskarżał Maduro i jego najbliższe otoczenie o sfałszowanie wyborów prezydenckich.W wywiadach Elon Musk wskazywał na fakt niegospodarności reżimu kierowanego przez Nicolasa Maduro, odnotowując, że władze w Caracas nie potrafią wykorzystać korzyści płynących z zasobności Wenezueli w liczne surowce. Podobne poglądy ma prezydent Donald Trump.

Ogromne złoża ropy w Wenezueli

Wenezuela to kraj o największych zasobach ropy naftowej na świecie. Kraj ten - członek-założyciel OPEC wraz z Iranem, Irakiem, Kuwejtem i Arabią Saudyjską – wydobywał w latach 70. XX wieku aż 3,5 miliona baryłek dziennie, co wówczas stanowiło ponad 7 proc. światowego wydobycia ropy naftowej. Produkcja spadła poniżej 2 milionów baryłek dziennie w latach 2010–2019 i w ubiegłym roku wynosiła średnio około 1,1 miliona baryłek dziennie, czyli zaledwie 1 proc. globalnego wydobycia. Donald Trump zaledwie kilka godzin po pojmaniu wenezuelskiego dyktatora Nicolasa Maduro przez siły amerykańskie obiecał, że Wenezuela odnotuje znaczące wzrosty wydobycia ropy naftowej przez najbliższe lata. To jednak może być trudne - ocenia agencja Reuters. Nawet jeśli amerykańscy giganci naftowi zainwestują w tym kraju miliardy dolarów.