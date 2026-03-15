Zdaniem Tuska polexit będzie katastrofą

Premier Tusk nie ma wątpliwości, że polexit jest celem jego przeciwników. Szef polskiego rządu przestrzega, że wyjście z Unii Europejskiej będzie dla naszego kraju katastrofą.

Polexit to dzisiaj realne zagrożenie! Pragną go obie konfederacje i większość PiS. Nawrocki jest ich patronem. Rozwalić Unię chcą: Rosja, amerykańska MAGA i prawica europejska z Orbanem na czele. Dla Polski byłaby to katastrofa. Zrobię wszystko, żeby ich powstrzymać - napisał premier w niedzielę na platformie X.

Weto w sprawie SAFE wstępem do polexitu

W podobnym tonie premier wypowiadał się w piątek w wywiadzie dla TVP Info. Pytany w kontekście prezydenckiego weta do ustawy o SAFE, czy taka polityka nie skończy się w przyszłości wyjściem z Unii Europejskiej, odparł, że "ci, którzy mówią, że to jest wstęp do polexitu, do wyjścia Polski z Unii Europejskiej, mają niestety coraz więcej racji". Tusk powiedział też, że weto to wypowiedzenie "wielkiej umowy", w której wszyscy rozumieli, że Polska musi być w NATO i UE.

Polska z SAFE może uzyskać 43,7 mld euro

Prezydent Karol Nawrocki w czwartek ogłosił weto wobec rządowej ustawy wdrażającej unijny mechanizm SAFE. To instrument finansowania obronności o wartości 150 mld euro. Największym beneficjentem programu miałaby być Polska, która może z niego otrzymać 43,7 mld euro. Według deklaracji rządu 89 proc. tych środków miałoby trafić do polskich firm zbrojeniowych.