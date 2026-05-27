Dziennik Gazeta Prawana logo

Stan alarmowy w całej Polsce. Służby w gotowości do końca sierpnia

Dominika Górtowska
Dominika GórtowskaDominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl
dzisiaj, 07:44
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
Premier podpisał zarządzenia przedłużające obowiązywanie stopni alarmowych do 31 sierpnia 2026 roku
Premier podpisał zarządzenia przedłużające obowiązywanie stopni alarmowych do 31 sierpnia 2026 roku/Shutterstock
We wtorek premier podpisał zarządzenia przedłużające obowiązywanie stopni alarmowych do 31 sierpnia 2026 roku – poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Na terenie całego kraju nadal obowiązywać będą drugi stopień alarmowy BRAVO oraz drugi stopień BRAVO-CRP. Utrzymano również drugi stopień BRAVO dla polskiej infrastruktury energetycznej znajdującej się poza granicami Polski, a także trzeci stopień CHARLIE dotyczący wybranych linii kolejowych.

Stopie alarmowe w Polsce od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026

Na mocy podpisanego zarządzenia do końca sierpnia 2026 roku utrzymano cztery stopnie alarmowe.

Przedłużono obowiązywanie:

  • drugiego stopnia alarmowego BRAVO oraz drugiego stopnia BRAVO-CRP na terenie całej Polski,
  • drugiego stopnia BRAVO dotyczącego polskiej infrastruktury energetycznej znajdującej się poza granicami kraju,
  • trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa.

Trzeci stopień CHARLIE został wprowadzony po działaniach sabotażowych wymierzonych w polską kolej w listopadzie ubiegłego roku.

Co oznacza stopień alarmowy BRAVO?

Stopień BRAVO to drugi poziom w czterostopniowej skali alarmowej obowiązującej w Polsce. Wprowadza się go w sytuacji podwyższonego i możliwego do przewidzenia zagrożenia o charakterze terrorystycznym, gdy nie wskazano jednak konkretnego celu potencjalnego ataku. Oznacza to przede wszystkim zwiększoną gotowość służb oraz administracji publicznej, a także wdrożenie działań zapobiegawczych mających ograniczyć ryzyko zagrożenia.

W czasie obowiązywania stopnia BRAVO służby realizują m.in. następujące działania:

  • wzmożone kontrole dużych skupisk ludzi prowadzone przez Policję, Straż Graniczną lub Żandarmerię Wojskową,
  • częstsze kontrole obiektów użyteczności publicznej,
  • zapewnienie gotowości personelu odpowiedzialnego za ochronę obiektów,
  • sprawdzanie pojazdów i osób wchodzących na teren chronionych miejsc,
  • kontrolowanie budynków pod kątem podejrzanych zachowań i niebezpiecznych przedmiotów,
  • testowanie systemów łączności wykorzystywanych do zapewnienia bezpieczeństwa,
  • przegląd procedur związanych z ewentualnym wprowadzeniem wyższych stopni alarmowych,
  • wyposażenie funkcjonariuszy i żołnierzy pełniących służbę w broń długą oraz kamizelki kuloodporne,
  • dodatkowe kontrole pojazdów, osób i obiektów publicznych w rejonach uznanych za zagrożone,
  • zwiększenie ochrony środków transportu publicznego,
  • sprawdzanie działania systemów zasilania awaryjnego,
  • informowanie personelu o możliwych zagrożeniach terrorystycznych,
  • wzmocnienie zabezpieczeń ważnych obiektów publicznych,
  • ograniczenie wstępu osób postronnych do szkół, przedszkoli i uczelni,
  • kontrolę systemów ochrony w obiektach chronionych przez specjalistyczne formacje,
  • sprawdzanie przesyłek pocztowych kierowanych do urzędów i instytucji,
  • zamykanie rzadko używanych budynków i pomieszczeń,
  • kontrolę zapasów sprzętu oraz materiałów, w tym środków medycznych.

Co oznacza stopień BRAVO-CRP?

Stopień BRAVO-CRP dotyczy zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem. Jest to drugi poziom w czterostopniowej skali alarmowej CRP, odnoszącej się do ochrony systemów teleinformatycznych. Jego wprowadzenie oznacza zwiększony nadzór nad bezpieczeństwem systemów informatycznych administracji publicznej oraz infrastruktury krytycznej. Celem tych działań jest zapobieganie możliwym cyberatakom oraz ograniczanie skutków ewentualnych incydentów.

W czasie obowiązywania stopnia BRAVO-CRP realizowane są m.in. następujące działania:

  • intensywniejsze monitorowanie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych administracji publicznej i infrastruktury krytycznej,
  • kontrola i weryfikacja, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej,
  • sprawdzanie dostępności usług elektronicznych,
  • wprowadzanie zmian w dostępie do systemów, jeśli sytuacja tego wymaga,
  • informowanie pracowników instytucji o konieczności zachowania szczególnej ostrożności wobec nietypowych sytuacji,
  • kontrola kanałów komunikacji z podmiotami odpowiedzialnymi za reagowanie na zagrożenia cybernetyczne,
  • przegląd procedur oraz zadań związanych z funkcjonowaniem stopni alarmowych CRP,
  • analiza aktualnego poziomu bezpieczeństwa systemów oraz ocena potencjalnego wpływu zagrożeń na infrastrukturę teleinformatyczną,
  • bieżące przekazywanie informacji o podejmowanych działaniach do zespołów reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Co oznacza stopień CHARLIE?

Stopień CHARLIE oznacza konieczność realizacji działań przewidzianych dla pierwszego i drugiego stopnia alarmowego oraz kontynuowania lub sprawdzenia ich wykonania, jeśli wcześniej nie obowiązywały stopnie ALFA albo BRAVO. Dodatkowo wprowadza się szereg dodatkowych środków bezpieczeństwa.

W ramach stopnia CHARLIE należy m.in.:

  • uruchomić, na polecenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych, całodobowe dyżury w wybranych urzędach i jednostkach administracji publicznej,
  • wprowadzić dyżury osób odpowiedzialnych za wdrażanie procedur na wypadek zagrożeń terrorystycznych,
  • sprawdzić gotowość obiektów przeznaczonych jako tymczasowe miejsca pobytu dla ewakuowanej ludności,
  • ograniczyć liczbę miejsc ogólnodostępnych w obiektach oraz ich najbliższym otoczeniu,
  • w uzasadnionych sytuacjach zastosować ścisłą kontrolę osób i pojazdów przy wejściach i wjazdach na teren chronionych obiektów,
  • zmniejszyć możliwość parkowania pojazdów w pobliżu zabezpieczanych miejsc,
  • wydać broń, amunicję i środki ochrony osobistej osobom uprawnionym do realizacji zadań ochronnych,
  • objąć dodatkowym, całodobowym nadzorem miejsca wcześniej nim nieobjęte, jeśli wymaga tego sytuacja,
  • zapewnić ochronę służbowych środków transportu poza terenem obiektu oraz wprowadzić obowiązkowe kontrole pojazdów przed ich użyciem i uruchomieniem.

Kto decyduje o wprowadzeniu stopni alarmowych w Polsce?

Stopnie alarmowe są wprowadzane, zmieniane oraz odwoływane na podstawie zarządzenia wydawanego przez Prezesa Rady Ministrów, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz szefa Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W sytuacjach wymagających pilnej reakcji decyzję może podjąć również minister spraw wewnętrznych, jednak po konsultacji z szefem ABW ma on obowiązek niezwłocznie poinformować o tym Prezesa Rady Ministrów.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: PolskaCharliestan alarmowyBravo
Powiązane
Tymi banknotami i monetami już nie zapłacisz. NBP jasno wskazuje, co robić
Tymi banknotami i monetami już nie zapłacisz. NBP jasno wskazuje, co robić
Od czerwca 2026 roku zasiłek dla bezrobotnych 50-latków z 20-letnim stażem wyniesie 2140,68 zł brutto miesięcznie
Osobom, które skończyły 50 lat od 1 czerwca 2026 roku przysługiwać będzie 2140,68 zł co miesiąc
Od 1 czerwca 2026 r. do 892 zł wzrośnie kwota dodatku aktywizacyjnego
892 zł z urzędu co miesiąc. Im szybciej złożysz wniosek, tym szybciej dostaniesz pieniądze
Dominika Górtowska
Dominika Górtowska
Dominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraStan alarmowy w całej Polsce. Służby w gotowości do końca sierpnia »
Zobacz
|
jak zrobić oprysk z drożdży na pomidory
Jak zrobić oprysk z drożdży na pomidory? Wystarczy rozpuścić w wodzie
Nowa Kia K4 kombi złoty kolor przód reflektor
Nowa Kia znika w ciemno. Jest elegancka, szybka i wygodna. Cena hitem
Kierowca senior za kierownicą samochodu nowe przepisy prawo jazdy
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026? Klamka zapadła: Oto nowe zasady badań i ważności dokumentów
Jarosław Kaczyński
Prawica odzyska władzę pod jednym warunkiem. Sondaż wskazuje jasno
NATO, żołnierze
Pilne zmiany w NATO po decyzji Putina. Sojusz przygotowuje się do obrony
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj