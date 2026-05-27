Stan alarmowy w całej Polsce. Służby w gotowości do końca sierpnia

Stopie alarmowe w Polsce od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026

Na mocy podpisanego zarządzenia do końca sierpnia 2026 roku utrzymano cztery stopnie alarmowe.

Przedłużono obowiązywanie:

drugiego stopnia alarmowego BRAVO oraz drugiego stopnia BRAVO-CRP na terenie całej Polski,

drugiego stopnia BRAVO dotyczącego polskiej infrastruktury energetycznej znajdującej się poza granicami kraju,

trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa.

Trzeci stopień CHARLIE został wprowadzony po działaniach sabotażowych wymierzonych w polską kolej w listopadzie ubiegłego roku.

Co oznacza stopień alarmowy BRAVO?

Stopień BRAVO to drugi poziom w czterostopniowej skali alarmowej obowiązującej w Polsce. Wprowadza się go w sytuacji podwyższonego i możliwego do przewidzenia zagrożenia o charakterze terrorystycznym, gdy nie wskazano jednak konkretnego celu potencjalnego ataku. Oznacza to przede wszystkim zwiększoną gotowość służb oraz administracji publicznej, a także wdrożenie działań zapobiegawczych mających ograniczyć ryzyko zagrożenia.

W czasie obowiązywania stopnia BRAVO służby realizują m.in. następujące działania:

wzmożone kontrole dużych skupisk ludzi prowadzone przez Policję, Straż Graniczną lub Żandarmerię Wojskową,

częstsze kontrole obiektów użyteczności publicznej,

zapewnienie gotowości personelu odpowiedzialnego za ochronę obiektów,

sprawdzanie pojazdów i osób wchodzących na teren chronionych miejsc,

kontrolowanie budynków pod kątem podejrzanych zachowań i niebezpiecznych przedmiotów,

testowanie systemów łączności wykorzystywanych do zapewnienia bezpieczeństwa,

przegląd procedur związanych z ewentualnym wprowadzeniem wyższych stopni alarmowych,

wyposażenie funkcjonariuszy i żołnierzy pełniących służbę w broń długą oraz kamizelki kuloodporne,

dodatkowe kontrole pojazdów, osób i obiektów publicznych w rejonach uznanych za zagrożone,

zwiększenie ochrony środków transportu publicznego,

sprawdzanie działania systemów zasilania awaryjnego,

informowanie personelu o możliwych zagrożeniach terrorystycznych,

wzmocnienie zabezpieczeń ważnych obiektów publicznych,

ograniczenie wstępu osób postronnych do szkół, przedszkoli i uczelni,

kontrolę systemów ochrony w obiektach chronionych przez specjalistyczne formacje,

sprawdzanie przesyłek pocztowych kierowanych do urzędów i instytucji,

zamykanie rzadko używanych budynków i pomieszczeń,

kontrolę zapasów sprzętu oraz materiałów, w tym środków medycznych.

Co oznacza stopień BRAVO-CRP?

Stopień BRAVO-CRP dotyczy zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem. Jest to drugi poziom w czterostopniowej skali alarmowej CRP, odnoszącej się do ochrony systemów teleinformatycznych. Jego wprowadzenie oznacza zwiększony nadzór nad bezpieczeństwem systemów informatycznych administracji publicznej oraz infrastruktury krytycznej. Celem tych działań jest zapobieganie możliwym cyberatakom oraz ograniczanie skutków ewentualnych incydentów.

W czasie obowiązywania stopnia BRAVO-CRP realizowane są m.in. następujące działania:

intensywniejsze monitorowanie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych administracji publicznej i infrastruktury krytycznej,

kontrola i weryfikacja, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej,

sprawdzanie dostępności usług elektronicznych,

wprowadzanie zmian w dostępie do systemów, jeśli sytuacja tego wymaga,

informowanie pracowników instytucji o konieczności zachowania szczególnej ostrożności wobec nietypowych sytuacji,

kontrola kanałów komunikacji z podmiotami odpowiedzialnymi za reagowanie na zagrożenia cybernetyczne,

przegląd procedur oraz zadań związanych z funkcjonowaniem stopni alarmowych CRP,

analiza aktualnego poziomu bezpieczeństwa systemów oraz ocena potencjalnego wpływu zagrożeń na infrastrukturę teleinformatyczną,

bieżące przekazywanie informacji o podejmowanych działaniach do zespołów reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Co oznacza stopień CHARLIE?

Stopień CHARLIE oznacza konieczność realizacji działań przewidzianych dla pierwszego i drugiego stopnia alarmowego oraz kontynuowania lub sprawdzenia ich wykonania, jeśli wcześniej nie obowiązywały stopnie ALFA albo BRAVO. Dodatkowo wprowadza się szereg dodatkowych środków bezpieczeństwa.

W ramach stopnia CHARLIE należy m.in.:

uruchomić, na polecenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych, całodobowe dyżury w wybranych urzędach i jednostkach administracji publicznej,

wprowadzić dyżury osób odpowiedzialnych za wdrażanie procedur na wypadek zagrożeń terrorystycznych,

sprawdzić gotowość obiektów przeznaczonych jako tymczasowe miejsca pobytu dla ewakuowanej ludności,

ograniczyć liczbę miejsc ogólnodostępnych w obiektach oraz ich najbliższym otoczeniu,

w uzasadnionych sytuacjach zastosować ścisłą kontrolę osób i pojazdów przy wejściach i wjazdach na teren chronionych obiektów,

zmniejszyć możliwość parkowania pojazdów w pobliżu zabezpieczanych miejsc,

wydać broń, amunicję i środki ochrony osobistej osobom uprawnionym do realizacji zadań ochronnych,

objąć dodatkowym, całodobowym nadzorem miejsca wcześniej nim nieobjęte, jeśli wymaga tego sytuacja,

zapewnić ochronę służbowych środków transportu poza terenem obiektu oraz wprowadzić obowiązkowe kontrole pojazdów przed ich użyciem i uruchomieniem.

Kto decyduje o wprowadzeniu stopni alarmowych w Polsce?

Stopnie alarmowe są wprowadzane, zmieniane oraz odwoływane na podstawie zarządzenia wydawanego przez Prezesa Rady Ministrów, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz szefa Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W sytuacjach wymagających pilnej reakcji decyzję może podjąć również minister spraw wewnętrznych, jednak po konsultacji z szefem ABW ma on obowiązek niezwłocznie poinformować o tym Prezesa Rady Ministrów.