Systemy sztucznej inteligencji wystrzeliły rakiety balistyczne. Pierwszy taki test w Korei Płn.

oprac. Agnieszka MajAgnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 08:01
Siły zbrojne Korei Płn. przetestowały pociski balistyczne, precyzyjne pociski manewrujące i pociski artyleryjskie kierowane przez systemy sztucznej inteligencji, zaprojektowane dla współczesnego pola walki - podała w środę oficjalna północnokoreańska agencja prasowa KCNA, cytowana przez agencję Reutera.

Po zaawansowanych pracach nad pociskami balistycznymi dalekiego zasięgu i nad bronią jądrową, Korea Północna modernizuje swój arsenał taktyczny i konwencjonalny. Według agencji Reutera reżim w Pjongjangu zamierza rozmieścić nową broń w pobliżu granicy z Koreą Płd.

Atakowanie celów z odległości 100 km

Jak przekazała KCNA, przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un powiedział, że testy wykazały, iż broń i zautomatyzowane systemy zostały pomyślnie zmodernizowane, aby "dostosować je do właściwych warunków nowoczesnej wojny, zwiększając ich przydatność bojową”. Kim oświadczył, że pociski manewrujące są wyposażone w precyzyjną nawigację i są zdolne do atakowania celów z odległości 100 km.

Centrum Seulu, stolicy Korei Południowej, znajduje się w odległości ok. 100 km od granicy strefy zdemilitaryzowanej z Koreą Północną, która nazywa Południe swoim "głównym wrogiem" i odrzuca politykę ewentualnego zjednoczenia. Reuters zauważył, że Korea Płn. pierwszy raz wspomniała o włączeniu technologii AI do kierowania pociskami rakietowymi. Wcześniej informowała o wdrożeniu systemów AI do dronów.

Współpraca Korei z Rosją

Korea Północna dostarcza Rosji rakiety balistyczne i pociski artyleryjskie od końca 2023 r., które są używane przez siły rosyjskie w wojnie przeciwko Ukrainie. Użycie tej broni dostarczyło Pjongjangowi cennych danych z pola walki - napisał Reuters.

