Zełenski: Rosja próbuje jeszcze bardziej wciągnąć Białoruś w wojnę

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 15:01
Wołodymyr Zełenski/PAP Archiwalny
"Rosja próbuje jeszcze bardziej wciągnąć Białoruś w wojnę przeciwko Ukrainie, jednak Kijów popiera dążenia narodu białoruskiego do uwolnienia się spod wpływu Moskwy" – przekazał we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po spotkaniu w Kijowie z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską.

W poniedziałek liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska po raz pierwszy złożyła oficjalną wizytę w Kijowie. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha po spotkaniu z Cichanouską oświadczył, że Ukraina widzi przyszłą demokratyczną Białoruś jako część Trójkąta Lubelskiego wraz z Polską i Litwą.

"Wszyscy popieramy dążenia narodu białoruskiego do uwolnienia się od rosyjskiej ingerencji i wiemy, że Rosja próbuje obecnie jeszcze bardziej wciągnąć Białoruś w tę wojnę przeciwko Ukrainie" – napisał Zełenski w komunikatorze Telegram po spotkaniu z Cichanouską.

Zełenski: Ukraina nigdy nie stanowiła zagrożenia dla Białorusi

Prezydent zaznaczył, że docenia każdy przejaw wsparcia ze strony Białorusinów dla wolnej Ukrainy. Wyraził również przekonanie, że nadejdzie dzień, w którym między oboma państwami znów zapanują dobre stosunki sąsiedzkie, oparte na rzeczywistej niezależności zarówno Ukrainy, jak i Białorusi od Rosji.

"Ukraina nigdy nie stanowiła zagrożenia dla Białorusi. Jesteśmy wdzięczni tym Białorusinom, którzy teraz stoją po stronie Ukrainy, w momencie, gdy rozstrzygają się losy naszej niepodległości i niepodległości wszystkich narodów graniczących z Rosją" – oświadczył Zełenski.

