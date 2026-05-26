Krzysztof Jackowski to najbardziej znany jasnowidz w Polsce. Jego przepowiednie bywają mocno kontrowersyjne, ale wiele osób śledzi je z ogromną ciekawością i zainteresowaniem . Od pewnego czasu jasnowidz z Człuchowa dzieli się swoimi wizjami w sieci.

To, co przepowiada jasnowidz Jackowski dotyczy zarówno Polski, jak też wydarzeń na świecie. Mówi m.in. o konfliktach zbrojnych na Bliskim Wschodzie oraz wojnie w Ukrainie. Nie stroni również od przepowiedni, w których pochyla się nad polskim rządem i sytuacją polityczną w naszym kraju.

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Wieszczy ogromny kryzys

W jednej z najnowszych przepowiedni Krzysztof Jackowski podzielił się kolejnymi, niepokojącymi wizjami dotyczącymi zarówno Polski, jak i świata. Tym razem mówił o ogromnym kryzysie gospodarczym. Jak wynika z jego wizji ten ma nadejść w 2027 roku.

Upadek filarów. Albo to się stanie przypadkowo, albo to Ameryka wywoła. Tu się kłania moja wizja sprzed sporego już czasu. W Ameryce upadną trzy filary. Będzie to upadek być może celowy. Upadek filarów spowoduje nagły krach i nagłe bankructwa. Spowoduje bezrobocie i długotrwały kryzys - mówi jasnowidz Jackowski.

Wizja jasnowidza Jackowskiego. Co czeka Polskę i część świata w 2027 roku?

Według jego wizji kryzys rozpocznie się w tym roku, ale jego skutki będą najbardziej odczuwalne właśnie w przyszłym, 2027 roku. Zdaniem jasnowidza Jackowskiego to będzie największy kryzys gospodarczy od 100 lat.

Europę i część świata czeka w tym okresie czasu najgłębszy kryzys światowy od lat 20. ubiegłego stulecia. Dojdzie do krachu, ponieważ Ameryka wyjdzie do wielu krajów z propozycją szybkiej pomocy i z propozycją nie do odrzucenia. Z propozycją super waluty - wieszczy jasnowidz Jackowski.

Jasnowidz Jackowski wieszczy nowy system. Powstanie nowa waluta?

Dodaje, że kryzys może być początkiem powstawania nowego globalnego systemu finansowego. Uważa, że Stany Zjednoczone mogą wykorzystać kryzys do zaproponowania krajom świata nowej waluty.

Nie wszystkie państwa będą chciały w to wejść, ale większość państw będzie temu skłonna. Ameryka w ten sposób te państwa uzależni od swojej super waluty. Stworzy jakby nową historię swojej waluty, która teoretycznie będzie miała być silna. Będzie to upadek starej wiary i stworzenie nowej wiary w iluzję pieniądza bez pokrycia - mówi jasnowidz.

Kim jest Krzysztof Jackowski?

Krzysztof Jackowski jest jednym z najbardziej znanych jasnowidzów w Polsce, Pomaga osobom, które szukają zaginionych osób w ich poszukiwaniu. Bywa, że współpracuje z policją. Od kilku lat komentuje i przewiduje, co wydarzy się w Polsce i na świecie. Swoimi wizjami dzieli się w sieci. Jego przepowiednie uznawane są za dosyć kontrowersyjne.