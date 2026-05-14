Krzysztof Jackowski wciąż jest najbardziej znanym polskim jasnowidzem. Od dłuższego już czasu dzieli się w sieci swoimi wizjami dotyczącymi przyszłości Polski oraz świata. Często mówi w nich o III wojnie światowej.

Wizja jasnowidza Jackowskiego. Przepowiedział konflikt na Bliskim Wschodzie

W swojej najnowszej przepowiedni również poruszył ten temat. W mediach społecznościowych opublikował archiwalne nagranie, z którego wynikało, że precyzyjnie określił czas rozpoczęcia globalnego konfliktu.

Już wcześniej określił też, kiedy rozpocznie się inwazja na Ukrainie. Nazywał ją "wojną o charakterze lokalnym". Podkreślał, że konflikt za naszą wschodnią granicą nie jest bezpośrednim zagrożeniem dla Polski. To według jego wizji ma nadejść z Bliskiego Wschodu.

Ja znalazłem swoją wypowiedź dla dziennikarzy z 2024 roku. Ja tam zapewniam, że III wojna światowa wybuchnie na przełomie lutego i marca 2026 roku - mówił w rozmowie z "Super Expressem". Jeszcze raz przypomniał też swoje słowa o wojnie w Ukrainie, że "nie jest dla nas groźna". Ja boję się tej drugiej wojny. Ona wybuchnie na bliskim wschodzie. Ona wymknie się spod kontroli. I to będzie początek trzeciej wojny światowej - mówi jasnowidz Jackowski.

Wizja jasnowidza Jackowskiego. Jak będzie wyglądała III wojna światowa?

Jego zdaniem III wojna światowa będzie miała formę serii lokalnych walk w różnych punktach globu. Jasnowidz przepowiada także jej finał. Ten nastąpi dopiero w 2028 roku. To jest początek trzeciej wojny światowej. Będzie ona jednak wyglądać w zupełnie inny sposób niż dotychczasowe wojny. Ta trzecia wojna światowa to będzie kilka lokalnych wojen w różnych miejscach na świecie. Zakończą się one w 2028 roku. Mam takie przeczucie, że coś złego spotka premiera Izraela - mówił w rozmowie z "Super Expressem".

Jasnowidz Jackowski o III wojnie i Polsce. Podaje konkretne lata

Z jego wizji wynika, że te działania wojenne nie będą miały miejsca w Polsce. Jasnowidz z Człuchowa stwierdza jednak, że "w coś wdepniemy". Takie, jak mówi, ma odczucie. We wcześniejszej swojej wizji jasnowidz Jackowski podawał konkretne lata III wojny światowej.

Dojdzie do wojny światowej między Rosją i Chinami a Ameryką, Anglią, Francją. Część narodów europejskich straci możliwość mieszkania, ci, którzy przeżyją, nie będą mogli mieszkać w swoich państwach. Ja mam wrażenie, że ludzie po tej najgorszej wojnie, jaką czeka ludzkość w latach 2028-2033, będą mówili o tym, że Zachód chciał zmniejszyć liczebność ludzi podstępnie. Dlatego Wschód się temu sprzeciwił. I to ostatecznie doprowadziło do wojny. Nie tylko to, ale i gospodarcze sprawy - mówił jasnowidz Jackowski.