Jasnowidz Krzysztof Jackowski, choć jest postacią kontrowersyjną i budzi ogromne, czasem również negatywne emocje, jednocześnie interesuje wielu Polaków. Ma wielu fanów, którzy obserwują jego profil i chętnie poznają jego wizje dotyczące przyszłości świata oraz Polski.

Wizja jasnowidza Jackowskiego. Co przyniesie 2029 rok?

Niejednokrotnie jasnowidz z Człuchowa wspominał w swoich przepowiedniach o konfliktach zbrojnych, które dzieją się na świecie. Tym razem podzielił się swoją wizją dotyczącą 2029 roku. Jego zdaniem globalny konflikt zmieni porządek świata. Mówi o dwóch wojnach. Jakich?

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Mówi o "dwóch wielkich wojnach"

Rok 2029 świat jest po dwóch wielkich wojnach. Będą dwie wielkie wojny. Być może będą się działy też równocześnie, czyli będą dwa duże rejony wojen - wieszczy jasnowidz Jackowski.

W swojej przepowiedni jasnowidz mówi o państwach, które odegrają decydującą rolę w tym, co się wydarzy. Jeżeli ma się pojawić militarna oś sprzeciwu względem Izraela i Ameryki, to na pewno będzie to Rosja i na pewno będzie to Turcja - wskazuje jasnowidz z Człuchowa.

Wizja wojenna jasnowidza Jackowskiego. Co z Polską?

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego dotycząca tych wojen nie jest zbyt optymistyczna. Również dla regionu, w którym znajduje się Polska. Z tego, co przewiduje wschodnia część Europy również poniesie konsekwencje tego konfliktu.

Rejon Bałkan może ulec sporym zniszczeniom. Wschodnia część Europy może być dość zniszczona. My leżymy we wschodniej części Europy też - twierdzi jasnowidz Jackowski.

Polska częściowo zajęta, Słowacja cała zajęta, Estonia zajęta - wskazuje. Dodaje, że nie w całej Europie skutki działań zbrojnych będą jednakowe. Im głębiej na zachód Europy, tym spokojniej, tym nie będzie zniszczeń - zaznacza jasnowidz Jackowski.

Wizja jasnowidza Jackowskiego. Przewidywania a nie konkrety

Warto pamiętać, że to co mówi Krzysztof Jackowski, to jedynie niepotwierdzone niczym wizje. Nie warto podchodzić do nich z lękiem i nazbyt poważnie, bo nie zawsze się sprawdzają.

Krzysztof Jackowski sam często zaznacza w swoich wypowiedziach, że są to jedynie jego przewidywania a nie konkretne zdarzenia. Warto, więc podchodzić do niej z rezerwą. Jego słowa o 2029 roku to tak jak pozostałe przepowiednie tylko spekulacje.