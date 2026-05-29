Dziennik Gazeta Prawana logo

Putin wściekły po słowach Litwy. "Zniszczymy każdego, kto zaatakuje Królewiec"

oprac. Weronika Papiernik
dzisiaj, 20:47
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Kazakhstan hosts the Eurasian Economic Union (EAEU) summit
Putin odpowiada Litwie. "Zniszczymy każdego, kto spróbuje zaatakować Królewiec"/PAP/EPA
Przywódca Rosji Władimir Putin oświadczył w piątek, że jego kraj dysponuje wszelkimi środkami niezbędnymi do tego, by zniszczyć każdego, kto spróbuje zaatakować obwód królewiecki - przekazał Reuters. Szef MSZ Litwy Kestutis Budrys mówił wcześniej, że NATO ma możliwości, by zniszczyć rosyjskie bazy w Królewcu.

Deklaracja Putina była odpowiedzią na pytanie o słowa Budrysa - napisała agencja Reutera.

Putin grozi po tych słowach Litwy

Musimy pokazać Rosjanom, że jesteśmy w stanie przebić się do tej małej fortecy, którą zbudowali w Królewcu. NATO ma możliwości, by w razie potrzeby, zrównać z ziemią rosyjską obronę powietrzną i bazy rakietowe - powiedział szef litewskiej dyplomacji w wywiadzie opublikowanym 18 maja przez szwajcarski dziennik "Neue Zuercher Zeitung”.

Putin przy polskiej granicy. Dyktator ma odwiedzić Królewiec
Putin przy polskiej granicy. Dyktator ma odwiedzić Królewiec

Ta wypowiedź wywołała krytykę przedstawicieli Kremla, w tym jego rzecznika Dmitrija Pieskowa, który uznał ją za "graniczącą z szaleństwem”.

Budrys tłumaczył później, że celem jego słów było przeciwstawienie się rosyjskiej narracji, która przypisuje nadmierne znaczenie rosyjskiej enklawie i wyolbrzymia słabość Litwy wynikającą z położenia geograficznego.

"Królewiec jest twierdzą"

Rosja częściowo osiągnęła ten cel, stwarzając wrażenie, że Królewiec jest twierdzą uniemożliwiającą zbliżenie się wojsk NATO - powiedział w tym tygodniu Budrys litewskiemu nadawcy publicznemu LRT.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: RosjaWładimir Putin
Powiązane
Wołodymyr Zełenski w Szwecji
Mocne słowa ze Szwecji. "Putin się boi"
Władimir Putin
Władimir Putin ma kłopoty. Brytyjski dziennik dotarł do listu ministra finansów Rosji
oprac. Weronika Papiernik
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPutin wściekły po słowach Litwy. "Zniszczymy każdego, kto zaatakuje Królewiec" »
Zobacz
|
Kefir wspiera pamięć, trawienie i odporność. Seniorzy powinni pić go przed snem
Wspiera pamięć, trawienie i odporność. Seniorzy powinni pić przed snem
Policjant w odblaskowej kamizelce podczas kontroli drogowej samochodu osobowego, z nałożoną grafiką przedstawiającą polskie prawo jazdy z czerwoną strzałką i okręgiem wskazującym daty uprawnień
Za tydzień zmiana przepisów. Rząd zdecydował: "Polecą" prawa jazdy
GAC Emkoo 2.0 Hybrid
Tak wygląda nowy hit dla rodziny. Ma silnik 2.0 i przestronne wnętrze. Jaka cena?
"For All Mankind"
"Najlepszy serial SF w historii". Finał światowego hitu
Festiwal Przystanek Woodstock 2016
Wpłacał po 100 złotych miesięcznie. Taką emeryturę dostaje Zbigniew Buczkowski
Niedziela handlowa czy z zakazem handlu i utrudnione zakupy 31.05.2026
Niedziela handlowa 31.05.2026 roku - handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte w niedzielę 31 maja czy tylko Żabka?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj