Dziennik Gazeta Prawana logo

Mocne słowa ze Szwecji. "Putin się boi"

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 10:59
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Wołodymyr Zełenski w Szwecji
Wołodymyr Zełenski w Szwecji/PAP/EPA
Największy szwedzki dziennik "Dagens Nyheter" pochwalił decyzję rządu Szwecji o przekazaniu Ukrainie 16 samolotów bojowych Gripen. "Sztokholm wysyła jasny sygnał we właściwym momencie, gdy Rosja jest osłabiona, a Putin się boi" – w tak mocnych słowach skomentowała w piątek gazeta przekazanie myśliwców.

"Szwedzkiemu rządowi można mieć wiele do zarzucenia, ale w sprawie Ukrainy myśli trzeźwo i działa zdecydowanie" – oceniła redakcja dziennika.

Szwecja: Rosja bez postępów na froncie

Gazeta przypomniała, że Rosjanie przestali odnotowywać postępy na froncie, ponoszą duże straty, a wojna coraz bardziej odbija się na gospodarce państwa oraz daje o sobie znać w życiu codziennym Rosjan. Putin próbuje przełamać dynamikę tej sytuacji, nasilając ataki na ukraińskie cele cywilne.

Szwecja: Putin pokłada nadzieję w Trumpie

"Czy mu się uda? Nie, prawdziwą nadzieją Putina jest to, że Donald Trump zmusi Wołodymyra Zełenskiego do ustąpienia albo że przyjaciele Ukrainy po tej stronie Atlantyku ją zdradzą. To nie może się zdarzyć" – podkreśliła gazeta.

Według "Dagens Nyheter" zamiast tego Europa musi wysłać jasne sygnały – Moskwie, że Rosji nigdy nie uda się wygrać, Waszyngtonowi, że nie wszystko jest przesądzone, natomiast Kijowowi, że nigdy nie zostanie pozostawiony sam sobie.

Przekazanie myśliwców Gripen Ukrainie

Premier Szwecji Ulf Kristersson poinformował w czwartek po spotkaniu z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim w bazie sił lotniczych w Uppsali, że Szwecja przekaże Ukrainie 16 myśliwców JAS 39 Gripen C/D wraz z amunicją oraz sprzeda Kijowowi 20 sztuk myśliwców nowszej generacji JAS 39 Gripen E/F. Obaj przywódcy podpisali też porozumienie o zacieśnieniu dwustronnej współpracy obronnej.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: RosjaSzwecjawojna w UkrainieWładimir Putin
Powiązane
Władimir Putin
Władimir Putin ma kłopoty. Brytyjski dziennik dotarł do listu ministra finansów Rosji
H.R. McMaster
Amerykański generał zwrócił się do Polaków: Jeden Trump to nie USA, byliśmy z wami przez całą zimną wojnę
Alexander Dobrindt
Niemiecki tygodnik bije w rząd: Kontrole na granicach to już tylko propaganda
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraMocne słowa ze Szwecji. "Putin się boi" »
Zobacz
|
Tylko 1 łyżka dodana do podlewania sprawi, że anturium przepięknie obsypie się kwiatami
Tylko 1 łyżka dodana do podlewania anturium sprawi, że roślina obsypie się przepięknymi kwiatami
Quiz z chemii
Trudny quiz z chemii. Nielicznych stać na 15/15
Nowa Kia K4 kombi złoty kolor przód reflektor
Nowa Kia znika w ciemno. Jest elegancka, szybka i wygodna. Cena hitem
Kefir wspiera pamięć, trawienie i odporność. Seniorzy powinni pić go przed snem
Wspiera pamięć, trawienie i odporność. Seniorzy powinni pić przed snem
GAC Emkoo 2.0 Hybrid
Tak wygląda nowy hit dla rodziny. Ma silnik 2.0 i przestronne wnętrze. Jaka cena?
Prawo jazdy do wymiany
Wszystkie bezterminowe prawa jazdy do wymiany. Oto kiedy wygasną
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj