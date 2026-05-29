Mocne słowa ze Szwecji. "Putin się boi"

"Szwedzkiemu rządowi można mieć wiele do zarzucenia, ale w sprawie Ukrainy myśli trzeźwo i działa zdecydowanie" – oceniła redakcja dziennika.

Szwecja: Rosja bez postępów na froncie

Gazeta przypomniała, że Rosjanie przestali odnotowywać postępy na froncie, ponoszą duże straty, a wojna coraz bardziej odbija się na gospodarce państwa oraz daje o sobie znać w życiu codziennym Rosjan. Putin próbuje przełamać dynamikę tej sytuacji, nasilając ataki na ukraińskie cele cywilne.

Szwecja: Putin pokłada nadzieję w Trumpie

"Czy mu się uda? Nie, prawdziwą nadzieją Putina jest to, że Donald Trump zmusi Wołodymyra Zełenskiego do ustąpienia albo że przyjaciele Ukrainy po tej stronie Atlantyku ją zdradzą. To nie może się zdarzyć" – podkreśliła gazeta.

Według "Dagens Nyheter" zamiast tego Europa musi wysłać jasne sygnały – Moskwie, że Rosji nigdy nie uda się wygrać, Waszyngtonowi, że nie wszystko jest przesądzone, natomiast Kijowowi, że nigdy nie zostanie pozostawiony sam sobie.

Przekazanie myśliwców Gripen Ukrainie

Premier Szwecji Ulf Kristersson poinformował w czwartek po spotkaniu z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim w bazie sił lotniczych w Uppsali, że Szwecja przekaże Ukrainie 16 myśliwców JAS 39 Gripen C/D wraz z amunicją oraz sprzeda Kijowowi 20 sztuk myśliwców nowszej generacji JAS 39 Gripen E/F. Obaj przywódcy podpisali też porozumienie o zacieśnieniu dwustronnej współpracy obronnej.