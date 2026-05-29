Pracownik Polskiej Grupy Zbrojeniowej zatrzymany. Zarzut: szpiegostwo

Weronika Papiernik
dzisiaj, 14:54
[aktualizacja dzisiaj, 15:15]
ABW szuka łowców szpiegów
Pracownik PGZ aresztowany. Usłyszał zarzut szpiegostwa/ShutterStock
"Pracownik jednego z zakładów Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa" - poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Obywatel RP najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Materiał dowodowy w tej sprawie zgromadziła Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) przy wsparciu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW). Działania służb krótko skomentował już koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Pracownik jednego z zakładów Polskiej Grupy Zbrojeniowej został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa - poinformował we wpisie zamieszczonym na platformie X minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zatrzymany pracownik Polskiej Grupy Zbrojeniowej

W dniu 27 maja w wyniku postanowienia prokuratora okręgowego w Poznaniu wydział do spraw wojskowych, został zatrzymany obywatel RP, pracownik jednego z zakładów Grupy PGZ, pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa - art. 130 paragraf 2 - dodał Kosiniak Kamysz. 

Kosiniak-Kamysz odciął się Nawrockiemu. Mocne słowa szefa MON

Zatrzymany spędzi najbliższe trzy miesiące w areszcie. Materiał dowodowy zgromadziła SKW przy wsparciu ABW - dodał minister.

Siemoniak: Dobra robota

Do informacji podanych przez szefa resortu obrony odniósł się Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych. Kolejny podejrzany o szpiegostwo w areszcie. Dobra robota SKW, ABW i prokuratury! - napisał.

