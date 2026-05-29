Pracownik jednego z zakładów Polskiej Grupy Zbrojeniowej został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa - poinformował we wpisie zamieszczonym na platformie X minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.

W dniu 27 maja w wyniku postanowienia prokuratora okręgowego w Poznaniu wydział do spraw wojskowych, został zatrzymany obywatel RP, pracownik jednego z zakładów Grupy PGZ, pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa - art. 130 paragraf 2 - dodał Kosiniak Kamysz.

Zatrzymany spędzi najbliższe trzy miesiące w areszcie. Materiał dowodowy zgromadziła SKW przy wsparciu ABW - dodał minister.

Siemoniak: Dobra robota

Do informacji podanych przez szefa resortu obrony odniósł się Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych. Kolejny podejrzany o szpiegostwo w areszcie. Dobra robota SKW, ABW i prokuratury! - napisał.