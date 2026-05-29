Co dalej z operacją "Horyzont" w Polsce? Szef MON zabrał głos

oprac. Weronika Papiernik
dzisiaj, 20:04
Władysław Kosiniak-Kamysz
"Przedłużamy operację Horyzont. Polscy żołnierze nadal będą wspierać ochronę infrastruktury krytycznej, ważnych tras i miejsc w całym kraju" - przekazał w piątek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W Monitorze Polskim opublikowano postanowienie prezydenta Karola Nawrockiego w tej sprawie.

Postanowienie o przedłużeniu misji, w ramach której żołnierze Wojska Polskiego wspierają Policję w ochronie infrastruktury krytycznej - w tym zwłaszcza kolejowej - wydał w piątek Karol Nawrocki, jego postanowienie w tej sprawie opublikowano w Monitorze Polskim.

Operacja "Horyzont" przedłużona

Według dokumentu, od 1 czerwca 2026 r. do 31 sierpnia 2026 r. „w związku z zaistniałymi aktami dywersji dotyczącymi infrastruktury kolejowej, zostaną użyte oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy oddziałom i pododdziałom Policji”.

Dywersja na kolei. Interpol opublikował czerwone noty
Postanowienie przedłuża rozpoczętą w połowie listopada operację Horyzont, która ma zwiększyć bezpieczeństwo linii kolejowych i węzłów komunikacyjnych oraz odstraszyć ewentualnych terrorystów.

O przedłużeniu misji wojska poinformował także szef MON na X. Przedłużamy operację Horyzont. Polscy żołnierze nadal będą wspierać ochronę infrastruktury krytycznej, ważnych tras i strategicznych miejsc w całym kraju. To odpowiedź na zagrożenia sabotażem i działaniami hybrydowymi. Bezpieczeństwo wymaga dziś obecności, współpracy służb i szybkiego reagowania! - napisał.

Akty dywersji na kolei

Operacja wraz z policyjną akcją Tor została zorganizowana po tym, gdy w listopadzie ub.r. na liniach kolejowych w Polsce doszło do aktów dywersji - w miejscowości Mika (woj. mazowieckie) eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy, a w innym miejscu - niedaleko stacji kolejowej Gołąb (woj. lubelskie) - pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

Operacją Horyzont zarządza Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ), które do dyspozycji ma maksymalnie 10 tys. żołnierzy z różnych rodzajów wojsk – w tym Wojsk Obrony Terytorialnej, Wojsk Specjalnych, Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, a także wojsk inżynieryjnych czy dronowych. W zależności od sytuacji to Dowództwo Operacyjne będzie decydować, gdzie i jakie siły rozmieścić.

Wsparcie wojska dla Policji innych służb związane jest m.in. z posiadanymi przez wojsko zdolnościami rozpoznawczymi - np. dronami - którymi nie dysponują obecnie inne służby. W piątkowym wpisie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych na X czytamy, że do misji zaangażowanie są m.in. żołnierze WOT, wyposażeni w rozpoznawcze bezzałogowce.

Źródło: PAP
oprac. Weronika Papiernik
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
