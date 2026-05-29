Dziennik Gazeta Prawana logo

Fałszywe alarmy bombowe. Nowe fakty prokuratury i 33 zarzuty dla zatrzymanych

oprac. Weronika Papiernik
dzisiaj, 18:41
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Prokuratura Krajowa
Fałszywe alarmy bombowe. Nowe fakty prokuratury i 33 zarzuty dla zatrzymanych/ShutterStock
"Wiktor Z. i Bartosz Ł. usłyszeli łącznie 33 zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej w związku z kierowaniem fałszywych zawiadomień o alarmach bombowych do instytucji i osób prywatnych" - przekazała w piątek Prokuratura Krajowa. Czyny obejmują okres od 1 lutego 2023 r. do 5 września 2025 r.

Fałszywe alarmy bombowe. Nowe iformacje prokuratury

Podczas piątkowej konferencji prasowej prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska potwierdziła, że w Śląskim Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej w Katowicach zakończyły się czynności z udziałem dwóch osób zatrzymanych 26 maja - Wiktora Z. i Bartosza Ł. - w śledztwie prowadzonym od 2 września 2025 r. Dotyczyło ono „kierowania za pośrednictwem internetu gróźb karalnych oraz dokonywania fałszywych zgłoszeń o alarmach bombowych”.

Alarmy bombowe sparaliżowały Warszawę. Ewakuacje tysięcy uczniów szkół
Alarmy bombowe sparaliżowały Warszawę. Ewakuacje tysięcy uczniów szkół

Dodała, że prokurator ogłosił im łącznie 33 zarzuty, przy czym jednemu - jeden zarzut, a drugiemu - łącznie 32 zarzuty. Obejmują okres od 1 lutego 2023 r. do 5 września 2025 r.

Czego dotyczą zarzuty?

Calów-Jaszewska wyjaśniła, że zarzuty dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw związanych z kierowaniem fałszywych zawiadomień do różnego rodzaju instytucji (prokuratury, szpitale i szkoły), a także osób prywatnych dotyczące alarmów bombowych. Informacje były kierowane za pośrednictwem internetu i różnego rodzaju internetowych komunikatorów.

Przekazała, że „z oczywistych powodów” fałszywe alarmy rodziły konieczność interwencji służb i generowały „bardzo duże koszty dla tych instytucji”.

Prokurator poinformowała, że wobec Wiktora Z., któremu przedstawiono jeden zarzut, zastosowano „wolnościowe środki zapobiegawcze” - przede wszystkim w postaci poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju, dozoru policji związanego z obowiązkiem zgłaszania się do wskazanego komisariatu policji pięć razy w tygodniu oraz zakazu kontaktowania się z osobami występującymi w śledztwie.

Z kolei wobec Bartosza Ł. skierowano „ponowny wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania do Sądu Okręgowego w Rybniku”. Calów-Jaszewska wyjaśniła, że mężczyzna był już tymczasowo aresztowany w śledztwie, przy czym wówczas ogłoszono mu 18 zarzutów, które nie dotyczyły udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. - Nie były to czyny, które były związane z jego działalnością w ramach tej grupy - dodała.

W związku z tym dodała, że „prokurator uzupełnił mu teraz postanowienie o przedstawieniu zarzutów i łącznie przedstawił mu 32 zarzuty”.

Calów-Jaszewska dodała, że sąd na pewnym etapie śledztwa nie przedłużył mu tymczasowego aresztowania, „jednak, jak wynika z oględzin jego telefonu komórkowego, on w dalszym ciągu prowadził podobnego rodzaju działalność w darknecie”.

Zapytana, czy „nie ma tutaj do czynienia z potencjalnymi sprawcami kaskadowych, fałszywych alarmów, które miały miejsce choćby w ciągu ostatnich tygodni, czy też miesięcy”, odparła, że „ramy czasowe, które zostały zakreślone, wskazują, że mamy tutaj do czynienia z czynami o charakterze historycznym”.

W czwartek rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka poinformowała, że cztery osoby zostały zatrzymane w związku z fałszywymi alarmami, po których służby interweniowały m.in. w domach polityków. Dwie osoby są aresztowane i mają postawione zarzuty - powiedziała. RMF 24 nieoficjalnie poinformowało w czwartek, iż trzeci z mężczyzn, Wiktor P., zatrzymany w środę w związku z serią fałszywych alarmów, został przed trzema tygodniami decyzją sądu zwolniony z aresztu w związku z inną sprawą o tym samym charakterze.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Prokuratura Krajowafałszywy alarm bombowy
Powiązane
Ból brzucha u dziecka
Ekspertka bije na alarm: Dzieci w Polsce zaczynają chorować jak dorośli
oprac. Weronika Papiernik
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraFałszywe alarmy bombowe. Nowe fakty prokuratury i 33 zarzuty dla zatrzymanych »
Zobacz
|
Kefir wspiera pamięć, trawienie i odporność. Seniorzy powinni pić go przed snem
Wspiera pamięć, trawienie i odporność. Seniorzy powinni pić przed snem
Policjant w odblaskowej kamizelce podczas kontroli drogowej samochodu osobowego, z nałożoną grafiką przedstawiającą polskie prawo jazdy z czerwoną strzałką i okręgiem wskazującym daty uprawnień
Za tydzień zmiana przepisów. Rząd zdecydował: "Polecą" prawa jazdy
GAC Emkoo 2.0 Hybrid
Tak wygląda nowy hit dla rodziny. Ma silnik 2.0 i przestronne wnętrze. Jaka cena?
"For All Mankind"
"Najlepszy serial SF w historii". Finał światowego hitu
Festiwal Przystanek Woodstock 2016
Wpłacał po 100 złotych miesięcznie. Taką emeryturę dostaje Zbigniew Buczkowski
Niedziela handlowa czy z zakazem handlu i utrudnione zakupy 31.05.2026
Niedziela handlowa 31.05.2026 roku - handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte w niedzielę 31 maja czy tylko Żabka?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj