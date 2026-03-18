Fala wiadomości i natychmiastowe reakcje

Wszystko zaczęło się od maili, które trafiły do placówek edukacyjnych w różnych częściach miasta. Nadawcy informowali o podłożonych bombach, co uruchomiło procedury bezpieczeństwa. Dyrekcje wielu szkół i przedszkoli nie czekały na rozwój wydarzeń. Zapadły szybkie decyzje o ewakuacji dzieci i personelu. Na miejscu pojawiły się służby, a rodzice w pośpiechu odbierali swoje pociechy.

Reklama

Skala zdarzenia rosła z godziny na godzinę

Pierwsze dane mówiły o około 30 zgłoszeniach do godziny 8:30. Jednak szybko okazało się, że problem jest znacznie większy. Z czasem potwierdzono, że alarmy mogły objąć nawet ponad 200 placówek w całej Warszawie. Szczególnie napięta sytuacja panowała w dzielnicy Praga-Południe, gdzie zgłoszenia dotyczyły kilkunastu placówek – głównie przedszkoli i szkół podstawowych.

Policja uspokaja: zagrożenia nie potwierdzono

Na miejsce skierowano funkcjonariuszy oraz grupy pirotechniczne. Każde zgłoszenie było traktowane poważnie. Głos w sprawie zabrała Komenda Stołeczna Policji.

- Nie udzielamy szczegółowych informacji na temat niepotwierdzonych interwencji. Wiadomości e-mail zostały skierowane do placówek edukacyjnych, które następnie przeprowadziły ewakuacje i to one odpowiadają za ich szczegóły. Wezwani na miejsce policjanci dokonali rozpoznania pirotechnicznego - zagrożenie nie zostało potwierdzone - przekazał "Super Expressowi" st. sierż. Jakub Filipiak z zespołu prasowego KSP.

Z kolei, jak informuje "SE", wiceprezydent Warszawy, Renata Kaznowska, poinformowała, że alarmy bombowe dotyczyły około 200 szkół i przedszkoli w stolicy. Po sprawdzeniu obiektów nie znaleziono żadnych materiałów wybuchowych.

Reklama

Strach dzieci i chaos organizacyjny

Choć alarmy okazały się fałszywe, ich skutki były realne. Ewakuacje, przerwane zajęcia, stres dzieci i niepokój rodziców – to wszystko sprawiło, że dzień w wielu placówkach został całkowicie sparaliżowany. Eksperci podkreślają, że tego typu sytuacje mogą mieć wpływ na poczucie bezpieczeństwa najmłodszych, zwłaszcza jeśli powtarzają się cyklicznie.

Fałszywy alarm to poważne przestępstwo

Choć dla sprawców takie działania mogą wydawać się "żartem", konsekwencje są bardzo poważne. Zgodnie z polskim prawem za wywołanie fałszywego alarmu grozi:

- od 6 miesięcy do 8 lat więzienia,

- a w przypadku działania na większą skalę nawet od 2 do 15 lat pozbawienia wolności.

To efekt art. 224a Kodeksu karnego, który przewiduje surowe kary za bezpodstawne wywoływanie zagrożenia.

To nie pierwszy taki przypadek

Warszawskie szkoły i przedszkola już wcześniej mierzyły się z podobnymi sytuacjami. Fale fałszywych alarmów pojawiają się co jakiś czas, angażując ogromne siły służb i dezorganizując życie miasta. W takich przypadkach kluczowe jest szybkie działanie i przestrzeganie procedur – nawet jeśli ostatecznie okazuje się, że zagrożenie nie istniało.

Co dalej?

Na razie nie wiadomo, kto stoi za rozesłaniem wiadomości. Sprawą zajmują się służby, które analizują źródło maili i próbują ustalić sprawców.