Upomniała się o prawa pracowników

Katarzyna Kiwerska pracowała jako kierowniczka sklepu Dino w Sochaczewie. Została zwolniona po tym, jak zwróciła uwagę na niezgodną z przepisami temperaturę panującą w markecie. To było 6 st. C, a nawet 2 st. C, zależnie od miejsca - wspomniała w "Pierwszym programie" w TOK FM.

Ostre spięcie na Lewicy, Zandberg wyśmiewa Czarzastego. 'Jeszcze nam tusz do drukarki zabierz'
Interwencja Adriana Zandberga

Wyjaśniła, że jako kierowniczka była zobowiązana, by przestrzegać przepisów. Część ekipy poszła na zwolnienia, bo w takich warunkach pracy jak dodała "ludzie chorują". Kiwerska w rozmowie z TOK FM o zaistniałej sytuacji informowała przełożonych. Przez miesiąc nie doczekała się reakcji, więc zgłosiła sprawę m.in. do Państwowej Inspekcji Pracy oraz związków zawodowych. Gdy sprawa trafiła do OPZZ Konfederacji Pracy w sklepie pojawił się poseł Razem Adrian Zandberg. W ciągu kilku godzin w Dino pojawiły się nagrzewnice.

Kierowniczka sklepu Dino została zwolniona

Interwencja posła miała konsekwencje dla Kiwerskiej. Została zwolniona.Jest powodem, jakie jest ujęte w moim wypowiedzeniu. Zarzucono mi naruszenie procedur, jednak poseł w trakcie interwencji jest osobą upoważnioną i ma do tego prawo - mówiła w TOK FM. Sprawa jej zwolnienia trafiła już do Sądu Pracy.

"Mam nabrudzone w papierach"

Przyznaje, że obecnie jest bezrobotna a dyscyplinarka nie ułatwia jej poszukiwania nowej pracy. Nie jest to miła sytuacja. Nikt nie chce być zwolniony dyscyplinarnie, kiedy działa w ramach przepisów. Miałam podpisaną umowę z Dino, która zobowiązywała mnie przede wszystkim do przestrzegania Kodeksu pracy, więc to robiłam - wyjaśniła. Każdy wie, jak to jest: dostajemy dyscyplinarkę i mamy nabrudzone w papierach- dodała. Zaznaczyła przy tym, że nie żałuje swojej decyzji.

Sieć sklepów Dino należy do Tomasza Biernackiego. To jeden z najbogatszych Polaków. Jego majątek szacowany jest na ok. 28 mld zł.