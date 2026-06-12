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Makabryczne odkrycie - 50 płodów zakopanych na działce. Szokujące wyjaśnienia lekarki

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 16:32
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Działania służb
Do makabrycznego odkrycia doszło na posesji w Lutoryżu/PAP
Na zlecenie prokuratora zatrzymano 57-letnią patomorfolożkę Magdalenę H. Kobieta była poprzednią właścicielką działki w miejscowości Lutoryż pod Rzeszowem, gdzie podczas prac ziemnych znaleziono odpady medyczne, w tym szczątki ok. 50 płodów ludzkich. Pojawiły się nowe informacje dotyczące zeznań patomorfolożki, do których dotarło Radio Eska.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie prok. Krzysztof Ciechanowski przekazał w piątkowym komunikacie, że Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie o ujawnieniu na terenie jednej z posesji w Lutoryżu znacznych ilości odpadów medycznych, w tym głównie bloczków parafinowych i szkiełek mikroskopowych, została powiadomiona w środę.

"Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, przedmioty te zostały odnalezione podczas wykonywania prac ziemnych na terenie posesji. Wśród ujawnionych odpadów znajdował się również płód ludzki oraz inne szczątki, które mogły stanowić płody ludzkie we wczesnej fazie rozwoju lub ich fragmenty" - przekazał. Prok. Ciechanowski podkreślił, że na miejscu zdarzenia biegli lekarze potwierdzili, że zabezpieczone szczątki to szczątki płodów ludzkich.

Lekarka patomorfolożna zatrzymana

Prokuratura ustaliła, że obecni właściciele nieruchomości nabyli działkę od kobiety wykonującej zawód lekarza patomorfologa. W czwartek prokurator wydał polecenie zatrzymania 57-letniej Magdaleny H., mieszkanki Rzeszowa. "Kobieta została zatrzymana w godzinach porannych w dniu 12 czerwca 2026 r. na terenie Zamościa" - przekazał rzecznik rzeszowskiej prokuratury. Sprawa została przejęta w piątek przez Prokuraturę Okręgową w Rzeszowie.

Śledztwo w kierunku zbezczeszczenia zwłok

Rzecznik przekazał, że postępowanie prowadzone jest w kierunku czynów polegających na zbezczeszczeniu zwłok oraz porzuceniu odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania. Za przestępstwa te grozi odpowiednio do 2 i do 12 lat więzienia. Zatrzymana kobieta zostanie teraz przesłuchana w charakterze podejrzanej. Po wykonaniu czynności procesowych z jej udziałem podjęta zostanie decyzja co do ewentualnego zastosowania środków zapobiegawczych. "Obecnie, pod nadzorem prokuratora, na miejscu ujawnienia szczątków kontynuowane są oględziny, w ramach których zabezpieczany jest materiał dowodowy. Przedmiotowe czynności mogą potrwać do przyszłego tygodnia" - poinformował prok. Ciechanowski. Z nieoficjalnych doniesień Radia Eska wynika, że śledczy odnaleźli dotychczas na terenie nieruchomości szczątki około 50 płodów.

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Patomorfolożka wynosiła ze szpitala martwe płody

Jak podaje radio Eska, 57-letnia patomorfolożka wyjaśniała, że w okresie pandemii COVID-19 wynosiła ze szpitala martwe płody. Kobieta utrzymuje, że wykorzystywała je w swoim domu do celów badawczych. Po zakończeniu rzekomych eksperymentów medycznych miała pakować ciała do jutowych worków i grzebać na działce, gdzie stał wówczas stał opuszczony budynek. W tamtym czasie lekarka była zatrudniona w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie, dojeżdżając z rodzinnego Zamościa.

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Szczątki zostaną poddane badaniom DNA

Wszystkie zabezpieczone szczątki zostaną poddane specjalistycznym badaniom DNA. Była właścicielka posesji przebywa w areszcie, podczas gdy kilkudziesięciu funkcjonariuszy policji nieustannie przeszukuje teren działki. Do zbadania jest około pięciu arów ziemi, a prace poszukiwawcze mają potrwać do przyszłego tygodnia. Prokuratorskie śledztwo toczy się w sprawie zbezczeszczenia zwłok oraz nielegalnego składowania niebezpiecznych odpadów.

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Źródło PAP
Tematy: śledztwoludzkie szczątkipłody
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Beata Zatońska
Dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
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