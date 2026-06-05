Morderstwo w Hollywood. Nie żyje gwiazdor "Top Gun"

Do zabójstwa doszło w środę. Policja Los Angeles otrzymała tajemnicze zgłoszenie telefoniczne. "Właśnie zabiłem człowieka grzechu" - miał powiedzieć dyspozytorowi dzwoniący mężczyzna, jak przekazał "Los Angeles Times".

Gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce, znaleźli nieprzytomnego Handy’ego leżącego przed domem, z głęboką raną kłutą klatki piersiowej. Został natychmiast przetransportowany do szpitala, ale nie udało się go uratować.

Strzelał syn partnerki Handy'ego

Podejrzanym o dokonanie tej zbrodni jest 44-letni Michael Gledhill. Mężczyzna sam zatrzymał nadjeżdżający patrol policji i oświadczył, że to jego szukają. Z ustaleń policji wynika, że Gledhill oraz jego matka mieszkali w jednym domu razem z aktorem. Kobieta była partnerką życiową Handy'ego. Napastnik został aresztowany pod zarzutem morderstwa, a kaucję za jego zwolnienie wyznaczono na 2 mln dolarów.

Role Jamesa Handy'ego

Handy rzadko grywał role pierwszoplanowe, ale jego kreacje drugoplanowe i epizodyczne zapadały w pamięć. Często wcielał się w role detektywów, policjantów, sędziów i wojskowych. Pojawił się w takich filmach jak "Arachnofobia", "Jumanji", "K-9" i "Top Gun: Maverick". Występował również w serialach - m.in. "Z Archiwum X", "Ostry dyżur”, "Prawo i porządek", "Beverly Hills 90210".