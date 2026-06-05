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Nie żyje znany restaurator. "Spoczywaj w pokoju najdroższy" [FOTO]

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 12:51
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Świeczka
Nie żyje znany restaurator. "Spoczywaj w pokoju najdroższy"/ShutterStock
Nie żyje Piotr Klimczak. Znany restaurator miał 41 lat. W ostatnim czasie zmagał się z ciężką chorobą. "Był otoczony miłością bliskich" - napisała w sieci żona zmarłego. Pożegnały go również znane osoby m.in. Pezet i Maja Bohosiewicz.

Nie żyje Piotr Klimczak

Piotr Klimczak nie żyje. Restaurator, który stworzył JOEL Sharing Concept, odszedł w wieku 41 lat. Dwa lata temu, w sierpniu 2024 roku, poinformował w sieci, że zmaga się z rakiem trzustki.

Na co chorował Piotr Klimczak?

"Zachorowałem, mój świat się trochę zachwiał i w kilka chwil totalnie zmienił. Zdiagnozowano u mnie raka trzustki. Wszystko zaczęło się jakiś miesiąc albo dwa temu, już sam nie wiem. Ból brzucha potem gastroskopia, pierwsze wyniki, żółtaczka mechaniczna trzy tygodnie w szpitalu, ostre zapalenie trzustki i wynik wycinka. (...) Dzisiaj godzę się z tym, że potrzebuję pomocy oraz z tym, że moje życie się zmienia" - napisał w sieci.

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Przeszedł operację, która zakończyła się sukcesem. "Dla ogółu i ustalenia faktów, jestem po operacji, która się udała. Mam dobre wyniki, rana się goi oraz cały ten przyłóżkowy temat rurek, drenów etc. mam za sobą. Stąd też trochę siły, aby napisać" - dzielił się pozytywnymi informacjami.

"Był otoczony miłością bliskich"

Niestety, choroba nie dała za wygraną. Piotr Klimczak zmarł w wieku 41 lat. Informację o jego śmierci do publicznej wiadomości podała jego żona, Brygida Naumowicz-Klimczak. "Dziś w nocy odszedł nasz ukochany Piotr. Był otoczony miłością bliskich. Spoczywaj w pokoju najdroższy. Kocham Cię na zawsze" - napisała.

Pod wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy z kondolencjami. "Kochana, dużo miłości Tobie i Waszej rodzinie wysyłam… przytulam" - napisała Maja Sablewska. "Nie ma słów na to. Moje najszczersze kondolencje!" - brzmiał wpis Pezeta.

"Piotruś - na zawsze w naszych sercach zostaniesz uśmiechnięty, stylowy, zabawny, z szeroko otwartymi ramionami witający nas w progu Joela. Do zobaczenia. Love" - tak pożegnała go Maja Bohosiewicz.

Kim był Piotr Klimczak?

Piotr Klimczak wraz z Jakubem Ciołkowskim założyli JOEL Sharing Concept. Restauracja szybko stała się jednym z uznanych miejsc na mapie stołecznej gastronomii. Piotr Klimczak zanim stał się restauratorem, był tancerzem baletowym.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: śmierćnie żyjepiotr klimczak
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
Dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
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