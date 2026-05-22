Dziennik Gazeta Prawana logo

Mariusz Węgłowski miesiąc po śmierci córki. "Nie mówimy żegnaj..."

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaMarta Kawczyńska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 06:33
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Jesienna ramówka Polsatu
Mariusz Węgłowski miesiąc temu stracił córkę. Teraz zamieścił wpis. "Nie mówimy żegnaj..."/East News
Mariusz Węgłowski miesiąc temu stracił córkę. Aktor i były policjant opublikował na swoim Instagramie poruszający post. "Serce pęka nam z bólu i po ludzku czujemy złość, bezradność" - napisał.

Córka Mariusza Węgłowskiego nie żyje

Córka Mariusza Węgłowskiego zmarła 28 kwietnia br. O śmierci Nikoli poinformowała agencja aktorska Studio ABM, z którą związana była dziewczyna.

Kim była Nikola Węgłowska?

Choć próbowała swoich sił w aktorstwie, zrezygnowała z tej ścieżki kariery. Nikola pojawiła się u nas na krótko. Próbowała zabawy w aktorstwo. Chyba to nie była jej bajka. Zniknęła po jednym castingu. Niestety ostatnio doszły do nas tragiczne wieści, że w wieku 24 lat zniknęła też z tego świata. Niektóre wyroki boskie są dla nas zupełnie niezrozumiałe. Składamy najszczersze kondolencje rodzicom dziewczynki. Nie ma chyba większej tragedii niż pogrzeb własnego dziecka - napisano w poście zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Nikola interesowała się sportem. Grała w piłkę ręczną w klubie KPR Kobierzyce. Kochała też śpiew, taniec oraz muzykę. Choć nie poszła w ślady swojego ojca, miała epizod w jednym z odcinków programu "Dlaczego ja?". Jej pogrzeb odbył się 6 maja na cmentarzu komunalnym w Kobierzycach.

Zmarła córka Mariusza Węgłowskiego. Miała 24 lata
Zmarła córka Mariusza Węgłowskiego. Miała 24 lata

Mariusz Węgłowski zamieścił poruszający wpis

Prawie miesiąc po śmierci córki Mariusz Węgłowski zamieścił w sieci poruszający wpis. "Kochani... 28.04.2026 r. odeszła nasza kochana córeczka Nikolcia. Nasz dotychczasowy świat w jednej chwili się zawalił. Nikolcia była miłością naszego życia" - napisał aktor i były policjant.

Podziękował za wszystkie słowa wsparcia. "Serce pęka nam z bólu i po ludzku czujemy złość, bezradność i niesprawiedliwość, ale stwórca miał dla Nikolci inny plan. Najważniejsze, że jest już w lepszym świecie... spokojna, bezpieczna i szczęśliwa. Jedyne czego potrzebuje to modlitwa" - czytamy. "Nie mówimy żegnaj Nikolciu ale do zobaczenia kochana córeczko" - dodał na zakończenie.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: śmierćcórkamariusz węgłowski
Powiązane
Celińska
Pogrzeb Stanisławy Celińskiej. Zaskakujące, co ustawiono przy grobie
świeczka żałoba
Śmierć syna znanego muzyka. Ujawniono, co się stało
Piesiewicz
Oskarżał zabójców ks. Popiełuszki, zamordowano mu matkę. Kim był Krzysztof Piesiewicz?
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraMariusz Węgłowski miesiąc po śmierci córki. "Nie mówimy żegnaj..." »
Zobacz
|
Jedna łyżka dziennie wystarczy. Stabilizuje cukier, obniża cholesterol i wspomaga trawienie
Jedna łyżka dziennie wystarczy. Stabilizuje cukier, obniża cholesterol i wspomaga trawienie
Kierowca senior samochód badania lekarskie
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026? Klamka zapadła. Oto nowe zasady badań i ważności dokumentów
Tankowanie benzyny 95 do czerwonego samochodu na stacji paliw – pistolet dystrybutora włożony do baku
Kto ma auto na benzynę 95, ten w cyrku się nie śmieje. Od 21 maja zmiany na stacjach paliw
Nowoczesne wnętrze chińskiego samochodu marki Chery Tiggo 8 PHEV z dużym centralnym ekranem multimedialnym i skórzaną kierownicą
Mechanik prześwietlił MG, Omodę, Jaecoo, BYD i Chery. Prawda o naprawach i częściach do chińskich aut
QUIZ: „Władca pierścieni”. Czy znasz to legendarne dzieło? 8/10 to sporo
Tylko prawdziwi fani zdobędą komplet punktów. Quiz z „Władcy Pierścieni”
Quiz z ortografii do porannej kawy
Quiz z ortografii do porannej kawy. 10/10 to mistrzostwo
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj