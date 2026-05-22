Córka Mariusza Węgłowskiego nie żyje

Córka Mariusza Węgłowskiego zmarła 28 kwietnia br. O śmierci Nikoli poinformowała agencja aktorska Studio ABM, z którą związana była dziewczyna.

Kim była Nikola Węgłowska?

Choć próbowała swoich sił w aktorstwie, zrezygnowała z tej ścieżki kariery. Nikola pojawiła się u nas na krótko. Próbowała zabawy w aktorstwo. Chyba to nie była jej bajka. Zniknęła po jednym castingu. Niestety ostatnio doszły do nas tragiczne wieści, że w wieku 24 lat zniknęła też z tego świata. Niektóre wyroki boskie są dla nas zupełnie niezrozumiałe. Składamy najszczersze kondolencje rodzicom dziewczynki. Nie ma chyba większej tragedii niż pogrzeb własnego dziecka - napisano w poście zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Nikola interesowała się sportem. Grała w piłkę ręczną w klubie KPR Kobierzyce. Kochała też śpiew, taniec oraz muzykę. Choć nie poszła w ślady swojego ojca, miała epizod w jednym z odcinków programu "Dlaczego ja?". Jej pogrzeb odbył się 6 maja na cmentarzu komunalnym w Kobierzycach.

Mariusz Węgłowski zamieścił poruszający wpis

Prawie miesiąc po śmierci córki Mariusz Węgłowski zamieścił w sieci poruszający wpis. "Kochani... 28.04.2026 r. odeszła nasza kochana córeczka Nikolcia. Nasz dotychczasowy świat w jednej chwili się zawalił. Nikolcia była miłością naszego życia" - napisał aktor i były policjant.

Podziękował za wszystkie słowa wsparcia. "Serce pęka nam z bólu i po ludzku czujemy złość, bezradność i niesprawiedliwość, ale stwórca miał dla Nikolci inny plan. Najważniejsze, że jest już w lepszym świecie... spokojna, bezpieczna i szczęśliwa. Jedyne czego potrzebuje to modlitwa" - czytamy. "Nie mówimy żegnaj Nikolciu ale do zobaczenia kochana córeczko" - dodał na zakończenie.