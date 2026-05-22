Dziennik Gazeta Prawana logo

Magyar o Tusku i poparciu Nawrockiego dla Orbana. Nie owijał w bawełnę

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 06:52
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Peter Magyar
Peter Magyar/PAP/EPA
"Każdy polityk ma prawo do wspierania kogo chce" – tak premier Węgier Peter Magyar skomentował w wywiadzie dla piątkowej "Rzeczpospolitej" poparcie prezydenta Karola Nawrockiego dla Viktora Orbana. "Powiedzmy sobie to uczciwie: w polityce nie ma przyjaźni. Są interesy" – nie owijał w bawełnę polityk.

Szef węgierskiego rządu był pytany, czy mimo poparcia przez Karola Nawrockiego jego konkurenta w węgierskich wyborach parlamentarnych, chce mieć z polskim prezydentem normalne relacje, czy raczej będzie preferował Donalda Tuska.

Magyar: W polityce nie ma przyjaźni, są interesy

Każdy polityk ma prawo do wspierania kogo chce. Ale też po wyborach legalny rząd ma prawo do wyboru w sposób nieskrępowany, z kim chce współpracować. Powiedzmy sobie to uczciwie: w polityce nie ma przyjaźni. Są interesy – powiedział Peter Magyar.

Magyar: Tu chodzi o tysiącletnią przyjaźń, nie konkretnych polityków

Przypomniał, że prezydent Nawrocki nie jest jedynym, który otwarcie wsparł Orbana. Można wskazać także prezydenta USA, premiera Izraela, prezydenta Rosji, prezydenta Turcji, prezydenta Serbii czy premiera Słowacji.

Takie jest życie. W trakcie naszego krótkiego spotkania prezydent wskazał zresztą, że w tym wszystkim nie chodzi o niego, o premiera Tuska czy premiera Magyara lub premiera Orbana. Tu chodzi o trwającą już tysiąc lat przyjaźń między Polską i Węgrami. O specjalne stosunki, które nas łączą – podkreślił.

Wskazał, że zadaniem premiera Węgier musi być współpraca tak blisko, jak tylko się da z przywódcami Polski.

Magyar: Naszym naturalnym sojusznikiem jest premier Tusk

Oczywiście, naszym naturalnym sojusznikiem jest premier Tusk. Nasze ugrupowanie należy do Europejskiej Partii Ludowej. Jestem bardzo wdzięczny za jego wsparcie, za wsparcie narodu polskiego – stwierdził.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Donald TuskKarol NawrockiwęgryViktor Orban
Powiązane
Ekspert zaskakuje: Wojna paradoksalnie pomogła uratować reżim w Iranie
Ekspert zaskakuje: Wojna paradoksalnie pomogła uratować reżim w Iranie
Kard. Konrad Krajewski
Kard. Krajewski: Straszenie uchodźcami to sprawa czysto polityczna, nie ma się czego bać
Karol Nawrocki, Donald Trump
Niemcy o panice w Warszawie: Trump chciał ukarać nas, uderzył w Polskę
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraMagyar o Tusku i poparciu Nawrockiego dla Orbana. Nie owijał w bawełnę »
Zobacz
|
Szkoła
Ministerstwo przygotowuje szkoły do lekcji zdalnych. Wydano komunikat
Kierowca senior samochód badania lekarskie
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026? Klamka zapadła. Oto nowe zasady badań i ważności dokumentów
Tankowanie benzyny 95 do czerwonego samochodu na stacji paliw – pistolet dystrybutora włożony do baku
Kto ma auto na benzynę 95, ten w cyrku się nie śmieje. Od 21 maja zmiany na stacjach paliw
Nowoczesne wnętrze chińskiego samochodu marki Chery Tiggo 8 PHEV z dużym centralnym ekranem multimedialnym i skórzaną kierownicą
Mechanik prześwietlił MG, Omodę, Jaecoo, BYD i Chery. Prawda o naprawach i częściach do chińskich aut
QUIZ: „Władca pierścieni”. Czy znasz to legendarne dzieło? 8/10 to sporo
Tylko prawdziwi fani zdobędą komplet punktów. Quiz z „Władcy Pierścieni”
XPENG P7+
2778 aut sprzedali w 10 minut. Oto najładniejszy samochód świata
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj