Dziennik Gazeta Prawana logo

Ukraina alarmuje NATO: Rośnie zagrożenie z kierunku Białorusi

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 07:38
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Alaksandr Łukaszenka
Alaksandr Łukaszenka/PAP Archiwalny
Ukraina alarmuje NATO: Rośnie zagrożenie dla Europy z kierunku Białorusi. Szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha spotkał się z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem, z którym rozmawiał w czwartek w Szwecji o wzroście rosyjskiego zagrożenia dla jego kraju oraz całej Europy, płynącym właśnie z kraju Łukaszenki.

"Poinformowałem sekretarza generalnego o rosnących zagrożeniach ze strony Rosji wobec Ukrainy i szerzej – Europy, płynących z kierunku Białorusi. Potrzebujemy silnego, wspólnego odstraszania, aby zapobiec błędom reżimów w Moskwie i Mińsku" – oświadczył Sybiha na platformie X.

Ukraina: Skutecznie uderzamy w głąb terytorium Rosji

Do rozmowy doszło w czwartek, gdy Sybiha przybył na ministerialne spotkanie NATO w szwedzkim Helsingborgu. Minister poinformował Ruttego o sytuacji na froncie oraz "bardzo skutecznych ukraińskich sankcjach dalekiego zasięgu", czyli uderzeniach w głąb rosyjskiego terytorium.

Jednym z tematów rozmowy była potrzeba rozwijania inicjatywy PURL – przekazał Sybiha. PURL (Priority Ukraine Requirement List) to program sprzedaży amerykańskiej broni sojusznikom NATO na potrzeby obrony Ukrainy.

Ukraina: Kluczowe pozostaje wywieranie presji na Moskwę

"Rozmawialiśmy także o wysiłkach pokojowych i roli Europy. Aby ruszyć z dyplomacją do przodu, kluczowe pozostaje wywieranie presji na Moskwę. Powtórzyłem, że nie powinno dojść do żadnego złagodzenia sankcji" – podkreślił Sybiha.

Wspólne manewry sił nuklearnych Rosji i Białorusi

Rosja i Białoruś przeprowadziły wspólne manewry sił nuklearnych w dwóch krajach. Testowano gotowość użycia rakiet z głowicami atomowymi m.in. poprzez wystrzelenie międzykontynentalnej rakiety balistycznej Jars oraz hipersonicznych Cyrkon i Kindżał.

Rosyjskie ministerstwo obrony informowało wcześniej, że manewry koncentrują się na "wspólnym przygotowaniu i wykorzystywaniu broni atomowej rozmieszczonej na terytorium Białorusi".

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Rosjawojna w UkrainieAlaksandr ŁukaszenkaBiałoruś
Powiązane
Donald Trump
Trump potrafi zaskoczyć nawet Amerykanów. "To nie są przemyślane decyzje, to kaprysy"
Karol Nawrocki i Donald Trump
Światowe media o decyzji Trumpa ws. Polski. "To kara dla Niemiec"
Peter Magyar
Magyar o Tusku i poparciu Nawrockiego dla Orbana. Nie owijał w bawełnę
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraUkraina alarmuje NATO: Rośnie zagrożenie z kierunku Białorusi »
Zobacz
|
Jedna łyżka dziennie wystarczy. Stabilizuje cukier, obniża cholesterol i wspomaga trawienie
Jedna łyżka dziennie wystarczy. Stabilizuje cukier, obniża cholesterol i wspomaga trawienie
Kierowca senior samochód badania lekarskie
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026? Klamka zapadła. Oto nowe zasady badań i ważności dokumentów
Tankowanie benzyny 95 do czerwonego samochodu na stacji paliw – pistolet dystrybutora włożony do baku
Kto ma auto na benzynę 95, ten w cyrku się nie śmieje. Od 21 maja zmiany na stacjach paliw
Nowoczesne wnętrze chińskiego samochodu marki Chery Tiggo 8 PHEV z dużym centralnym ekranem multimedialnym i skórzaną kierownicą
Mechanik prześwietlił MG, Omodę, Jaecoo, BYD i Chery. Prawda o naprawach i częściach do chińskich aut
QUIZ: „Władca pierścieni”. Czy znasz to legendarne dzieło? 8/10 to sporo
Tylko prawdziwi fani zdobędą komplet punktów. Quiz z „Władcy Pierścieni”
Quiz z ortografii do porannej kawy
Quiz z ortografii do porannej kawy. 10/10 to mistrzostwo
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj