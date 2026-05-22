Ukraina alarmuje NATO: Rośnie zagrożenie z kierunku Białorusi

"Poinformowałem sekretarza generalnego o rosnących zagrożeniach ze strony Rosji wobec Ukrainy i szerzej – Europy, płynących z kierunku Białorusi. Potrzebujemy silnego, wspólnego odstraszania, aby zapobiec błędom reżimów w Moskwie i Mińsku" – oświadczył Sybiha na platformie X.

After arriving to the NATO ministerial in Helsingborg, I had a substantial meeting with @SecGenNATO Mark Rutte.



I informed the Secretary General about Russia’s increased threats to Ukraine and wider Europe from the direction of Belarus.



We need strong collective deterrence to… pic.twitter.com/8aUSRu6PNw — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 21, 2026 Rozwiń

Ukraina: Skutecznie uderzamy w głąb terytorium Rosji

Do rozmowy doszło w czwartek, gdy Sybiha przybył na ministerialne spotkanie NATO w szwedzkim Helsingborgu. Minister poinformował Ruttego o sytuacji na froncie oraz "bardzo skutecznych ukraińskich sankcjach dalekiego zasięgu", czyli uderzeniach w głąb rosyjskiego terytorium.

Jednym z tematów rozmowy była potrzeba rozwijania inicjatywy PURL – przekazał Sybiha. PURL (Priority Ukraine Requirement List) to program sprzedaży amerykańskiej broni sojusznikom NATO na potrzeby obrony Ukrainy.

Ukraina: Kluczowe pozostaje wywieranie presji na Moskwę

"Rozmawialiśmy także o wysiłkach pokojowych i roli Europy. Aby ruszyć z dyplomacją do przodu, kluczowe pozostaje wywieranie presji na Moskwę. Powtórzyłem, że nie powinno dojść do żadnego złagodzenia sankcji" – podkreślił Sybiha.

Wspólne manewry sił nuklearnych Rosji i Białorusi

Rosja i Białoruś przeprowadziły wspólne manewry sił nuklearnych w dwóch krajach. Testowano gotowość użycia rakiet z głowicami atomowymi m.in. poprzez wystrzelenie międzykontynentalnej rakiety balistycznej Jars oraz hipersonicznych Cyrkon i Kindżał.

Rosyjskie ministerstwo obrony informowało wcześniej, że manewry koncentrują się na "wspólnym przygotowaniu i wykorzystywaniu broni atomowej rozmieszczonej na terytorium Białorusi".