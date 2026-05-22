Dziennik Gazeta Prawana logo

Przełomowy moment wojny? "Przewaga Rosji nie jest już decydująca"

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 08:09
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Przełomowy moment wojny? "Przewaga Rosji nie jest już decydująca"
Przełomowy moment wojny? "Przewaga Rosji nie jest już decydująca"/Shutterstock
Ukraina znajduje się w przełomowym momencie wojny, w którym przewaga Rosji nie jest już decydująca; Kijów nie prosi jedynie o wsparcie, gdyż jest współtwórcą bezpieczeństwa, gotowym dzielić się doświadczeniem z partnerami – oświadczył szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha po nieformalnym spotkaniu ministerialnym Rady NATO–Ukraina w szwedzkim Helsingborgu.

Znajdujemy się w przełomowym momencie wojny, a presja na Moskwę rośnie. Ukraina utrzymuje linię obrony, a przewaga Rosji pod względem liczby żołnierzy nie jest już czynnikiem decydującym – podkreślił szef ukraińskiej dyplomacji, który uczestniczy w rozmowach ministrów spraw zagranicznych państw NATO na południu Szwecji.

Ukraina: Te trzy kluczowe elementy przyniosą pokój

Sybiha napisał na platformie X, że dla osiągnięcia pokoju potrzebne są trzy kluczowe elementy: dyplomacja, presja i siła. Ocenił, że konieczny jest nowy impuls dla działań pokojowych z jednoczesnym nasileniem ukraińskich ataków na cele w głębi Rosji. Ukraińcy nazywają je "sankcjami dalekiego zasięgu".

Ukraina: Rosnące zagrożenie ze strony Białorusi

"Poinformowałem sojuszników o rosnących zagrożeniach ze strony Białorusi i wezwałem do podjęcia odpowiednich działań, odstraszania oraz kroków mających zapobiec rozszerzeniu agresji przez Moskwę i Mińsk" – zaznaczył.

Ukraiński minister oświadczył, że Ukraina nie prosi już partnerów jedynie o wsparcie. "Jesteśmy współtwórcą bezpieczeństwa, donatorem i partnerem gotowym dzielić się swoim doświadczeniem z sojusznikami" – ocenił Sybiha.

"Zwiększenie wydatków na obronność jest gwarancją pokoju i zachęcam każdego członka NATO do wspierania obrony Ukrainy. Ta inwestycja przyniesie największą dywidendę pokojową za naszego życia" – oświadczył minister.

Piątek jest drugim i ostatnim dniem spotkania szefów dyplomacji państw NATO w szwedzkim Helsingborgu, poświęconego przygotowaniom do lipcowego szczytu Sojuszu w Ankarze. Głównymi tematami rozmów, które zaplanowano w godzinach porannych, będą zwiększanie wydatków obronnych oraz wsparcie dla Ukrainy. Polskę reprezentuje wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: RosjaAndrij Sybihawojna w UkrainieBiałoruś
Powiązane
Pete Hegseth i Donald Trump
Mocne słowa z Ameryki. "W administracji Trumpa prawa ręka nie wie, co robi lewa"
Alaksandr Łukaszenka
Ukraina alarmuje NATO: Rośnie zagrożenie z kierunku Białorusi
Donald Trump
Trump potrafi zaskoczyć nawet Amerykanów. "To nie są przemyślane decyzje, to kaprysy"
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPrzełomowy moment wojny? "Przewaga Rosji nie jest już decydująca" »
Zobacz
|
Jedna łyżka dziennie wystarczy. Stabilizuje cukier, obniża cholesterol i wspomaga trawienie
Jedna łyżka dziennie wystarczy. Stabilizuje cukier, obniża cholesterol i wspomaga trawienie
Kierowca senior samochód badania lekarskie
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026? Klamka zapadła. Oto nowe zasady badań i ważności dokumentów
Tankowanie benzyny 95 do czerwonego samochodu na stacji paliw – pistolet dystrybutora włożony do baku
Kto ma auto na benzynę 95, ten w cyrku się nie śmieje. Od 21 maja zmiany na stacjach paliw
Nowoczesne wnętrze chińskiego samochodu marki Chery Tiggo 8 PHEV z dużym centralnym ekranem multimedialnym i skórzaną kierownicą
Mechanik prześwietlił MG, Omodę, Jaecoo, BYD i Chery. Prawda o naprawach i częściach do chińskich aut
QUIZ: „Władca pierścieni”. Czy znasz to legendarne dzieło? 8/10 to sporo
Tylko prawdziwi fani zdobędą komplet punktów. Quiz z „Władcy Pierścieni”
Quiz z ortografii do porannej kawy
Quiz z ortografii do porannej kawy. 10/10 to mistrzostwo
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj