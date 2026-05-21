Namierzyli miejsce pobytu Zbigniewa Ziobry. To nie Waszyngton

Agnieszka Maj
dzisiaj, 07:52
Jak wynika z ustaleń "Rzeczpospolitej", Zbigniew Ziobro przebywa nie w Waszyngtonie, a w Nowym Jorku. Wkrótce ma rozpocząć trasę po Stanach Zjednoczonych. Polityk chce wrócić do Polski w 2027 r., aby objąć stanowisko ministra sprawiedliwości.

Zbigniew Ziobro od kilku dni przebywa w Nowym Jorku - napisała "Rzeczpospolita". Według gazety nie jest więc prawdą, jakoby Ziobro był w stanie Waszyngton, o czym mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w rozmowie z Polsat News.

Plany Zbigniewa Ziobry

Były minister jest zapraszany przez amerykańskich polityków, przedstawicieli Polonii oraz duchownych do różnych miast w USA. Wkrótce ma rozpocząć trasę po Stanach Zjednoczonych, a zainteresowanie spotkaniami z nim jest bardzo duże - twierdzi osoba z jego najbliższego otoczenia przekazała.

'Według ustaleń "Rzeczpospolitej", prezes PiS Jarosław Kaczyński był poinformowany o planowanym wyjeździe Zbigniewa Ziobry do USA. Choć Ziobro nie kontaktował się jeszcze z prezesem PiS po przyjeździe do USA, to podczas pobytu na Węgrzech utrzymywali regularny kontakt.

Utrzymuje go żona?

Z informacji "Rzeczpospolitej" wynika, że w USA Zbigniew Ziobro będzie korzystał z gościnności lokalnych mieszkańców, komentował wydarzenia dla TV Republika oraz pracował nad własnym kanałem na YouTube. Jak przekazał informator, pomimo odebrania mu 90 proc. uposażenia w Polsce, polityk nie ma problemów finansowych. Żona Ziobry, Patrycja Kotecka, zawsze dobrze zarabiała i nadal pracuje w Parlamencie Europejskim, a dzieci uczęszczają do publicznych szkół. Oprócz tego TV Republika ma wypłacać mu wynagrodzenie.

Zbigniew Ziobro opuścił Europę 9 maja i wyleciał do Stanów Zjednoczonych z Mediolanu. Ziobro posłużył się wizą "członka zagranicznych mediów". Polityk - który jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości - 10 maja potwierdził, że jest w USA. Wcześniej przez kilka miesięcy przebywał na Węgrzech, gdzie za rządów premiera Viktora Orbana otrzymał ochronę międzynarodową.

