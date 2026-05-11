Wiadomo, czym się będzie zajmował Ziobro w USA. "To dla mnie zaszczyt"

Agnieszka Maj
dzisiaj, 11:23
Prokuratura chce sprowadzić Zbigniewa Ziobrę do kraju. Nie jest to proste, ponieważ decyzja może zależeć od prezydenta Donalda Trumpa. Poseł PiS powiedział, że zamierza się ukrywać. Wiadomo także, czym się będzie zajmował w Stanach Zjednoczonych.

Poseł PiS Zbigniew Ziobro poinformował w niedzielę, że jest w Stanach Zjednoczonych. Były szef MS oraz były wiceszef resortu Marcin Romanowski mają status podejrzanych w prowadzonym przez Prokuraturę Krajową śledztwie ws. nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

Ziobro komentatorem politycznym

Z nieoficjalnych informacji Onetu wynika, że Ziobro mógł wjechać do USA dzięki wizie dziennikarskiej wystawionej przez Telewizję Republika. Stacja poinformowała, że Ziobro będzie jej komentatorem politycznym w USA.

To dla mnie zaszczyt. Bardzo się cieszę, że będę mógł w największej konserwatywnej telewizji w Europie uczestniczyć w debatach i przedstawiać punkt widzenia komentatora oraz uczestnika sporu politycznego - mówił Ziobro.

Powiedział, że chce komentować nie tylko polską, ale i amerykańską politykę. Będę chciał informować państwa o debatach i wydarzeniach w Stanach Zjednoczonych. To najpotężniejsze państwo demokratyczne świata i gwarant bezpieczeństwa Polski wobec zagrożenia ze strony imperialnej Rosji -mówił.

Ziobro podkreślił, że nie zamierza się ukrywać. Także na Węgrzech się nie ukrywałem. Będę bardzo uważnym obserwatorem wydarzeń w Polsce i nadal będę zabierał głos w sprawach publicznych -mówił Ziobro.

Komunikat prokuratury ws. Ziobry

Prokuratura Krajowa poinformowała w poniedziałek na platformie X, że od niedzieli "prowadzone są czynności sprawdzające zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały podejrzanemu Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej, utrudniając tym samym śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości".

"Kontynuowane są również czynności zmierzające do ustalenia rzeczywistego miejsca pobytu podejrzanych Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego” - dodała PK. Prokuratura zarzuca Ziobrze m.in., że jako minister sprawiedliwości kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym

