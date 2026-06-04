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Czy Żabka jest otwarta w Boże Ciało? Godziny otwarcia

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 06:32
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Żabka
Czy Żabka jest otwarta w Boże Ciało? Godziny otwarcia/Shutterstock
Boże Ciało to w Polsce święto a to oznacza, że to dzień wolny od pracy. Tego dnia sklepy znanych sieci handlowych są zamknięte i nie zrobimy w nich zakupów. Miejscem, w którym kupimy coś, gdy zdecydujemy się na zakupy w ostatniej chwili, jest Żabka. Czy sklepy tej sieci są otwarte w Boże Ciało? W jakich godzinach będą otwarte sklepy Żabki 4 czerwca 2026 roku?

Boże Ciało w tym roku wypada w czwartek, 4 czerwca. To z racji święta dzień wolny od pracy a to oznacza, że tego dnia wszystkie sklepy i centra handlowe są zamknięte.

Jednym z nielicznych miejsc, w którym zrobimy zakupy, poza stacjami benzynowymi, są sklepy sieci Żabka. Sieć ta miała otwarte sklepy m.in. w piątek, 1 maja i w niedzielę, 3 maja.

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Godziny otwarcia sklepów sieci Żabka w dni wolne od pracy oraz święta, podczas gdy inne sklepy są zamknięte, ustalają zazwyczaj sami franczyzobiorcy a więc właściciele poszczególnych punktów. Niektóre sklepy sieci Żabka 1 oraz 3 maja były czynne w nieco innych godzinach, niż zazwyczaj. Były to takie przedziały czasowe jak 10-23, 8-23 czy 9-21.

Czy sklepy sieci Żabka będą otwarte w Boże Ciało?

Podobnie jak 1 maja, tak też 3 maja, sklepy sieci Żabka będą otwarte również w Boże Ciało. O godzinach pracy sklepów sieci Żabka decydują tego dnia, podobnie jak w inne wolne dni oraz święta, indywidualnie franczyzobiorcy, czyli właściciele sklepów.

W tych dniach obowiązują te same zasady działalności, jak w niedziele objęte ograniczeniami handlu. Większość sklepów Żabka pracuje w dni objęte ograniczeniami, korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek. Decyzję o otwarciu sklepu podejmą sami franczyzobiorcy, a informacje o godzinach otwarcia będą dostępne w poszczególnych placówkach i w aplikacji Żappka. Także na stronie www.zabka.pl będzie można sprawdzić, czy dany sklep będzie otwarty - brzmiała treść komunikatu biura prasowego Żabka Polska wysyłana przed dniami świątecznymi.

Informację o tym, w jakich godzinach będzie otwarty konkretny sklep Żabki w danej lokalizacji będzie można znaleźć w sieci lub na drzwiach sklepów. Czas otwarcia może być nieco krótszy niż zazwyczaj.

Sklepy sieci Żabka będą otwarte w Boże Ciało? Godziny otwarcia

Z informacji, jakie można znaleźć w sieci lub na drzwiach sklepów można dowiedzieć się, że większość sklepów sieci Żabka będzie 4 czerwca, czyli w Boże Ciało, otwarta. Czas otwarcia w niektórych punktach rzeczywiście będzie krótszy niż w dni powszednie. Warto sprawdzić to osobiście, bo właściciele już kilka dni przed majówką wywiesili kartki z informacją o godzinach otwarcia sklepów. Informacje o tym można znaleźć także we wspomnianej aplikacji.

Sprawdziliśmy, jak sklepy sieci Żabka będą otwarte w Boże Ciało w Warszawie. Zakupy w sklepach tej sieci zrobimy przykładowo w godzinach:

  • 9-21
  • 10-20
  • 10-23
  • 11-21.

W jakich godzinach otwarta będzie Żabka 5 i 6 czerwca?

Zarówno 5 czerwca (piątek) jak i 6 czerwca (sobota) sklepy Żabka będą czynne w zwykłych godzinach, czyli od 6 do 23.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: żabkagodziny otwarciaBoże Ciałow jakich godzinach otwarta jest żabka
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Marta Kawczyńska
Dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
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