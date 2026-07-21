Wysocka-Schnepf "zgaszona" przez Bońka. "Świętuję jak wygra Polska"

Dogrywka zdecydowała o losach finału

W niedzielnym finale mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku zmierzyły się narodowe drużyny Hiszpanii i Argentyny. Mecz nie zachwycił swoim poziomem. Zawiedli głównie obrońcy tytułu. "Albiceleste" gównie skupili się na zablokowaniu dostępu do swojej bramki i faulowaniu rywali.

W regulaminowym czasie gry kibice nie zobaczyli goli. O losach trofeum zdecydowała dogrywka. W 106. minucie gola na wagę mistrzostwa zdobył Ferran Torres.

Boniek "zgasił" entuzjazm Wysockiej-Schnepf

Ze zwycięstwa Hiszpanów bardzo ucieszyła się Wysocka-Schnepf. Dziennikarka w rozmowie ze Bońkiem ubrana w koszulkę nowych mistrzów świata mocno podkreśliła, że świętuje ich sukces na mundialu.

Jeden z najlepszych piłkarzy w historii naszej piłki nie odwzajemnił entuzjazmu Wysockiej-Schnepf, a wręcz go zgasił swoją odpowiedzią. Ja jestem Polakiem. Generalnie świętuję jak wygra polska drużyna. Nie będę się podłączał ani pod sukces Hiszpanów, ani pod sukces Argentyńczyków. Nawet gdyby to Włosi wygrali to pewnie złożyłbym im serdeczne gratulacje, natomiast nie świętuję zwycięstw innych reprezentacji niż reprezentacja Polski - powiedział Boniek.