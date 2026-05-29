Dziennik Gazeta Prawana logo

Zbigniew Ziobro kontra Dorota Wysocka-Schnepf. Sejm zdecydował w sprawie immunitetu

oprac. Olga SkórkoOlga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 12:40
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro/Agencja Wyborcza.pl
Sejm zdecydował o uchyleniu immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości, Zbigniewowi Ziobrze. Decyzja ma związek z prywatnym aktem oskarżenia, który złożyła dziennikarka Dorota Wysocka-Schnepf. Posłowie głosowali w tej sprawie w piątek, osiągając wymaganą większość. Spór dotyczy wypowiedzi polityka podczas obrad sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa, w których nawiązał on do rodziny dziennikarki.

W piątkowym głosowaniu Sejm uchylił immunitet byłemu szefowi Ministerstwa Sprawiedliwości, Zbigniewowi Ziobrze. Decyzja zapadła bezwzględną większością głosów. W głosowaniu wzięło udział 429 posłów. Za pociągnięciem polityka do odpowiedzialności karnej opowiedziało się 238 posłów, czyli dokładnie tyle, ile wynosiła wymagana większość. Przeciw zagłosowało 191 parlamentarzystów. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Wcześniej, 13 maja, sejmowa komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych zarekomendowała Sejmowi podjęcie takiej decyzji.

O co poszło? Kulisy sporu

Sprawa ma swój początek na posiedzeniu sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. Dorota Wysocka-Schnepf złożyła prywatny akt oskarżenia przeciwko Zbigniewowi Ziobrze, zarzucając mu zniesławienie.

Reprezentujący dziennikarkę mecenas Wojciech Łuczewski wskazał, że były minister podczas zeznań nie skupił się na faktach. Zamiast tego, zdaniem pełnomocnika, polityk pozwolił sobie na osobiste oceny wobec oskarżycielki. Ziobro stwierdził m.in., że media, w których pracuje dziennikarka, są "jeszcze gorsze, niż były wcześniej".

Kontrowersyjne słowa o rodzinie

Najwięcej emocji wzbudził fragment wypowiedzi, w którym Zbigniew Ziobro nawiązał do rodziny Doroty Wysockiej-Schnepf. Były minister sugerował, że jej nazwisko kojarzy mu się z "tradycją" skazywania bliskich osób na kary dożywotniego pozbawienia wolności przez członków rodziny. Polityk ocenił, że dziennikarka "reprezentuje inne światy".

Pełnomocnik dziennikarki podkreśla, że słowa te pomawiają ją o właściwości, które mogą narazić ją na utratę zaufania w pracy zawodowej. Mecenas Łuczewski wyjaśnia również, że obaj dziadkowie dziennikarki nigdy nie byli sędziami i nie pracowali w wymiarze sprawiedliwości.

Dziennikarka próbowała wcześniej rozwiązać sprawę polubownie. Wysłała do Zbigniewa Ziobry pismo przedprocesowe z wezwaniem do przeprosin i sprostowania wypowiedzi, jednak polityk nie zareagował na to wezwanie.

Zbigniew Ziobro kontra Dorota Wysocka-Schnepf. Tajne głosowanie komisji sejmowej
Zbigniew Ziobro kontra Dorota Wysocka-Schnepf. Tajne głosowanie komisji sejmowej

Zbigniew Ziobro jest w USA

Zbigniew Ziobro obecnie przebywa poza granicami kraju – potwierdził to 10 maja. Wcześniej polityk przez kilka miesięcy przebywał na Węgrzech, gdzie korzystał z ochrony rządu Viktora Orbana. Obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych.

Sprawa immunitetu to nie jedyne problemy prawne byłego ministra. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Śledczy zarzucają Ziobrze kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywanie stanowiska służbowego do działań przestępczych. W sumie prokuratura przypisuje byłemu szefowi MS popełnienie 26 przestępstw.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: sejmimmunitetZbigniew ZiobroDorota Wysocka-Schnepf
Powiązane
Zbigniew Ziobro
Tak Zbigniew Ziobro dostał się do Stanów Zjednoczonych. Prokuratura zdradza szczegóły wyjazdu
Wiadomo, z którego lotniska Zbigniew Ziobro odleciał do USA
Wiadomo, z którego lotniska Zbigniew Ziobro odleciał do USA
Dorota Wysocka-Schnepf
Zbigniew Ziobro kontra Dorota Wysocka-Schnepf. Tajne głosowanie komisji sejmowej
oprac. Olga Skórko
Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraZbigniew Ziobro kontra Dorota Wysocka-Schnepf. Sejm zdecydował w sprawie immunitetu »
Zobacz
|
Stacja paliw Orlen pakiet CPN rząd
Od 1 czerwca koniec limitów cen na stacjach? Rząd zdecydował. Tyle zapłacisz za benzynę 95 i LPG
Kefir wspiera pamięć, trawienie i odporność. Seniorzy powinni pić go przed snem
Wspiera pamięć, trawienie i odporność. Seniorzy powinni pić przed snem
GAC Emkoo 2.0 Hybrid
Tak wygląda nowy hit dla rodziny. Ma silnik 2.0 i przestronne wnętrze. Jaka cena?
Prawo jazdy do wymiany
Wszystkie bezterminowe prawa jazdy do wymiany. Oto kiedy wygasną
Wystarczy, że włożysz 3 kostki do doniczki z marniejącym storczykiem. Kwiat natychmiast odżyje
Wystarczy, że włożysz 3 kostki do doniczki z marniejącym storczykiem. Kwiat natychmiast odżyje i wypuści nowe pąki
Dwa elektryczne SUV-y marki Toyota szara Toyota C-HR+ i czerwona Toyota bZ4X
Nowa Toyota znika w ciemno. Tak wygląda nowy hit dla rodziny. Jaka cena?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj