Dziennik Gazeta Prawana logo

Wiadomo, z którego lotniska Zbigniew Ziobro odleciał do USA

Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 16:08
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Wiadomo, z którego lotniska Zbigniew Ziobro odleciał do USA
Wiadomo, z którego lotniska Zbigniew Ziobro odleciał do USA/East News
Zbigniew Ziobro kilkanaście dni temu opuścił Węgry. Były minister sprawiedliwości w rządzie PiS aktualnie przebywa w USA. Jak dostał się do Stanów Zjednoczonych? Media ustaliły, z którego lotniska polityk poszukiwany w Polsce odleciał za ocean.

Ziobro odleciał z Mediolanu

Ziobro do USA wyleciał 9 maja. W podróży towarzyszył mu syn. Samolot z nimi na pokładzie wystartował z lotniska Mediolan-Malpensa - ustalił portal RadioZET.pl. Lot do Newark w stanie New Jersey był opóźniony ponad dwie godziny. Boeing 777-222(ER) linii lotniczych United Airlines, na którego pokładzie był Ziobro z synem, wystartował z mediolańskiego lotniska o godzinie 11.56.

"Afera" z sędzią Szymonem Marciniakiem. Ziobro: Obudźmy się!
"Afera" z sędzią Szymonem Marciniakiem. Ziobro: Obudźmy się!

Po prawie ośmiu godzinach lotu samolot wylądował na lotnisku Newark-Liberty w USA. To z tego portu lotniczego pochodzi słynna fotografia Ziobry, którą internauta przekazał portalowi Kontakt24. Przy stoliku z prawej strony siedzi prawdopodobnie syn Ziobry (na zdjęciu widać jedynie część sylwetki).

Ziobro podróżował bez polskiego dokumentu

Powyższe informacje otrzymaliśmy od źródła portalu RadioZET.pl z włoskiego lotniska. Nie wiemy, co dalej działo się ze Zbigniewem Ziobrą i jaka wiza umożliwiła mu wjazd do Stanów Zjednoczonych. Ziobro na pewno podróżował bez polskiego dokumentu (polskie służby zabrały mu paszport). Prawdopodobnie posługiwał się paszportem genewskim, który otrzymał po tym, jak węgierski rząd Orbana Viktora udzielił mu azylu politycznego. Przyznał to sam Ziobro na antenie TV Republika. Polityk wystąpił w prawicowej telewizji w niedzielę, 10 maja, nadając ze Stanów Zjednoczonych. Stacja poinformowała, że Ziobro będzie jej komentatorem politycznym w USA. To może oznaczać, że były prokurator generalny otrzymał wizę dziennikarską.

W mediach najczęściej wskazywano na Serbię lub Turcję jako miejsce wylotu Ziobry do Stanów Zjednoczonych, bo kraje te dysponują bezpośrednimi połączeniami z USA (w przeciwieństwie do Węgier) i nie są skore do współpracy z polskim rządem. Dlaczego więc były prokurator generalny zdecydował się na Mediolan, a nie np. Stambuł lub Belgrad? Prawdopodobnie ze względu na premier Włoch Giorgię Meloni. PiS jest członkiem Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim. Do tej samej frakcji, na czele której stoi Mateusz Morawiecki, należy również włoska partia Bracia Włosi. To ugrupowanie, której liderką jest Giorgia Meloni, współrządzi Włochami.

Żona Ziobry wybrała inną drogę

Ziobro do Mediolanu mógł dostać się samochodem przez Austrię, która należy do Strefy Schengen (nie ma kontroli granicznej). Ewentualnie mógł skorzystać z prywatnego lotu z Budapesztu do Mediolanu.

Jak ustalił portal RadioZET.pl, trzy dni po wylocie Ziobry z Mediolanu w Stanach Zjednoczonych zameldowała się również Patrycja Kotecka-Ziobro. Żona polityka także podróżowała z Włoch, ale nie z Mediolanu, a z Wenecji.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: USAZbigniew ZiobrowęgryZiobro
Powiązane
Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro ma "misję w USA". Powiedział, gdzie mieszka
Jak Ziobro znalazł się w Stanach Zjednoczonych? Departament Stanu USA odmawia wyjaśnień
Jak Ziobro znalazł się w Stanach Zjednoczonych? Departament Stanu USA odmawia wyjaśnień
Zbigniew Ziobro
Ziobro zatrzymał się u Adamka? "To dla mnie prawy i uczciwy człowiek"
Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro w USA. Czy to ten tajemniczy dokument umożliwił mu wyjazd?
Spotkanie z Aleksandrem Kwa?niewskim w ramach cyklu "Okr?g?y Stó? - historie osobiste"
Zbigniew Ziobro namierzony w USA. Aleksander Kwaśniewski: To śmierdzi z daleka
Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraWiadomo, z którego lotniska Zbigniew Ziobro odleciał do USA »
Zobacz
|
17 milionów złotych w Lotto przepadło. Największa utracona wygrana w historii Polski
17 milionów złotych w Lotto przepadło. Największa utracona wygrana w historii Polski
Kierowca senior samochód badania lekarskie
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026? Klamka zapadła. Oto nowe zasady badań i ważności dokumentów
quiz, kobieta
Trudny quiz. Każdy z wynikiem 10/10 wchodzi do grona mistrzów ortografii
tankowanie auta na stacji Orlen ceny paliw
Po poniedziałku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 19 maja tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Mamy najnowsze zestawienie
Eurowizja
Management Viki Gabor wydał oświadczenie. Chodzi o 12 punktów dla Izraela
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj