Wiadomo, z którego lotniska Zbigniew Ziobro odleciał do USA

Ziobro odleciał z Mediolanu

Ziobro do USA wyleciał 9 maja. W podróży towarzyszył mu syn. Samolot z nimi na pokładzie wystartował z lotniska Mediolan-Malpensa - ustalił portal RadioZET.pl. Lot do Newark w stanie New Jersey był opóźniony ponad dwie godziny. Boeing 777-222(ER) linii lotniczych United Airlines, na którego pokładzie był Ziobro z synem, wystartował z mediolańskiego lotniska o godzinie 11.56.

Po prawie ośmiu godzinach lotu samolot wylądował na lotnisku Newark-Liberty w USA. To z tego portu lotniczego pochodzi słynna fotografia Ziobry, którą internauta przekazał portalowi Kontakt24. Przy stoliku z prawej strony siedzi prawdopodobnie syn Ziobry (na zdjęciu widać jedynie część sylwetki).

Ziobro podróżował bez polskiego dokumentu

Powyższe informacje otrzymaliśmy od źródła portalu RadioZET.pl z włoskiego lotniska. Nie wiemy, co dalej działo się ze Zbigniewem Ziobrą i jaka wiza umożliwiła mu wjazd do Stanów Zjednoczonych. Ziobro na pewno podróżował bez polskiego dokumentu (polskie służby zabrały mu paszport). Prawdopodobnie posługiwał się paszportem genewskim, który otrzymał po tym, jak węgierski rząd Orbana Viktora udzielił mu azylu politycznego. Przyznał to sam Ziobro na antenie TV Republika. Polityk wystąpił w prawicowej telewizji w niedzielę, 10 maja, nadając ze Stanów Zjednoczonych. Stacja poinformowała, że Ziobro będzie jej komentatorem politycznym w USA. To może oznaczać, że były prokurator generalny otrzymał wizę dziennikarską.

W mediach najczęściej wskazywano na Serbię lub Turcję jako miejsce wylotu Ziobry do Stanów Zjednoczonych, bo kraje te dysponują bezpośrednimi połączeniami z USA (w przeciwieństwie do Węgier) i nie są skore do współpracy z polskim rządem. Dlaczego więc były prokurator generalny zdecydował się na Mediolan, a nie np. Stambuł lub Belgrad? Prawdopodobnie ze względu na premier Włoch Giorgię Meloni. PiS jest członkiem Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim. Do tej samej frakcji, na czele której stoi Mateusz Morawiecki, należy również włoska partia Bracia Włosi. To ugrupowanie, której liderką jest Giorgia Meloni, współrządzi Włochami.

Żona Ziobry wybrała inną drogę

Ziobro do Mediolanu mógł dostać się samochodem przez Austrię, która należy do Strefy Schengen (nie ma kontroli granicznej). Ewentualnie mógł skorzystać z prywatnego lotu z Budapesztu do Mediolanu.

Jak ustalił portal RadioZET.pl, trzy dni po wylocie Ziobry z Mediolanu w Stanach Zjednoczonych zameldowała się również Patrycja Kotecka-Ziobro. Żona polityka także podróżowała z Włoch, ale nie z Mediolanu, a z Wenecji.