Porażka partii premiera Hiszpanii. Najgorszy wynik w historii

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 07:19
Premier Hiszpanii Pedro Sanchez/PAP Archiwalny
Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza (PSOE) premiera Pedro Sancheza przegrała w niedzielę kolejne wybory regionalne, tym razem w Andaluzji, osiągając najgorszy wynik w historii. Bezwzględną większość zdobyła opozycyjna na szczeblu krajowym Partia Ludowa (PP).

W wyborach, których stawką było 109 miejsc w regionalnym parlamencie, PP zdobyła 53 mandaty, a PSOE – 28; do bezwzględnej większości PP zabrakło 2 mandatów. W izbie swoich przedstawicieli będą mieć jeszcze skrajnie prawicowa partia Vox (15 miejsc) oraz dwa lewicowe ugrupowania: Adelante Andalucia (8) i Por Andalucia (5).

Co mówiły sondaże?

Przedwyborcze sondaże dawały znaczną przewagę PP. Podstawowym znakiem zapytania było to, czy partia utrzyma bezwzględną większość sprzed czterech lat, czy też będzie musiała szukać porozumienia z Vox, jak to miało miejsce w innych wspólnotach autonomicznych.

Najgorszy wynik w historii

Na czele listy PSOE stała była wicepremierka i ministra finansów Maria Jesus Montero, jedna z najbliższych współpracowniczek Sancheza. Nie uchroniło to jednak partii przed uzyskaniem najgorszego wyniku w historii – i to we wspólnocie autonomicznej, która przez lata była jej bastionem.

Kolejna porażka partii Sancheza

To kolejna porażka partii Sancheza w wyborach regionalnych. PSOE, która w ostatnim czasie mierzy się z poważnymi skandalami korupcyjnymi, przegrała głosowania w Estremadurze w grudniu, Aragonii w lutym oraz Kastylii i Leon w połowie marca; wszędzie wygrała PP, przy dobrych wynikach skrajnej prawicy.

Wybory parlamentarne w Hiszpanii

Wybory parlamentarne w Hiszpanii są zaplanowane na lato 2027 r. Według sondaży PP może liczyć na około 30 proc. głosów, o kilka punktów procentowych więcej od PSOE. Poparcie dla Vox wynosi około 18 proc.

