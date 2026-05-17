WHO ogłasza międzynarodowy stan zagrożenia zdrowia. Wirus wydostał się poza granice kraju

oprac. Agnieszka Maj
dzisiaj, 09:14
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła w niedzielę międzynarodowy stan zagrożenia zdrowia publicznego. Nie jest to jednak stan zagrożenia pandemicznego. Wirus wywołuje silnie zakaźną, poważną chorobę, często kończącą się śmiercią.

Międzynarodowy stan zagrożenia zdrowia publicznego został ogłoszony w związku z wybuchem epidemii wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie - przekazała agencja Reutera. WHO podkreśliła, że ma to na celu postawienie sąsiednich krajów w stan najwyższej gotowości i zmobilizowanie wsparcia ze strony społeczności międzynarodowej. Nie jest to jednak stan zagrożenia pandemicznego.

80 zgonów i 246 zachorowań

Do soboty w prowincji Ituri w DRK z Ebolą powiązanych jest 80 zgonów i 246 zachorowań, z czego osiem przypadków zostało potwierdzonych laboratoryjnie – napisano w komunikacie WHO. To już 17. epidemia wirusa Ebola w DRK od wykrycia tej choroby w 1976 r., przy czym zakończenie poprzedniej ogłoszono pod koniec ubiegłego roku. Najpoważniejsza dotąd epidemia przypadła na lata 2018–20 i doprowadziła do ponad 1 tys. zgonów we wschodniej części DRK.

Epidemia rozprzestrzeniła się

Obecna epidemia rozprzestrzeniła się na sąsiednią Ugandę. W stolicy tego kraju, Kampali, w piątek i sobotę odnotowano dwa niezwiązane ze sobą przypadki potwierdzone laboratoryjnie, w tym jeden śmiertelny. Obie zakażone osoby były niedawno w DRK.

Wirus Ebola wywołuje silnie zakaźną, poważną chorobę, często kończącą się śmiercią. Rozprzestrzenia się poprzez bezpośredni kontakt z krwią, wydzielinami i wydalinami zakażonej osoby.

