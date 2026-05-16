Beckhamowie ogłoszeni miliarderami. Na ile szacowany jest ich majątek?

Marta Kawczyńska
dzisiaj, 09:40
Beckhamowie zostali miliarderami. Na ile szacowany jest ich majątek?/Shutterstock
Były kapitan reprezentacji Anglii David Beckham wraz z żoną Victorią zostali miliarderami po tym, jak ich majątek podwoił się w ubiegłym roku - poinformował "Sunday Times". Słynny piłkarz stał się pierwszym brytyjskim sportowcem miliarderem. Na jaką kwotę szacowany jest ich majątek? Jaka jest w tym zasługa Messiego?

Majątek pary jest szacowany na 1,185 mld funtów. Skok o ponad pół miliona wynika przede wszystkim z inwestycji byłego kapitana Anglików w ostatnich latach w amerykański klub piłkarski Inter Miami. Jego gwiazdą jest Argentyńczyk Lionel Messi, który przedłużył kontrakt do 2028 roku.

David Beckham otrzymał tytuł szlachecki. Został pasowany na rycerza przez króla Karola III

Jakie dochody przynosi marka modowa Victorii?

Wkład w finansowy sukces rodziny ma także działalność żony Victorii, byłej gwiazdy zespołu Spice Girls, której modowa marka wreszcie przynosi dochody. Założona w 2008 roku odnotowywała przez wiele lat straty, ale w 2025 odnotowała obroty rzędu ponad 100 mln funtów.

51-letni Beckham, który w 2025 r. otrzymał tytuł szlachecki na zamku Windsor, jest znany nie tylko z inwestycji w branży sportowej i modowej, ale i działalności charytatywnej rozpoczętej w trakcie kariery piłkarskiej. Już wówczas wspierał szereg organizacji charytatywnych, m.in. od 2005 r. jest Ambasadorem Dobrej Woli przy UNICEF. W 2024 r. został mianowany ambasadorem King’s Foundation, organizacji charytatywnej o charakterze edukacyjnym, założonej przez księcia Karola - obecnie króla, w 1990 roku.

Kim jest David Beckham?

Beckham debiutował w Premier League w barwach Manchesteru United w 1995 roku i był członkiem drużyny, która odniosła zwycięstwo w finale Ligi Mistrzów w 1999 r, pokonując Bayern Monachium. W sumie w barwach MU wystąpił w 394 meczach i strzelił 85 goli. Później grał w Realu Madryt, Los Angeles Galaxy, AC Milan i Paris Saint-Germain.

Rozegrał 115 meczów w reprezentacji Anglii, co daje mu trzecie miejsce w historycznym zestawieniu, 59 razy był jej kapitanem. W 2013 r. ogłosił zakończenie kariery sportowej.

Źródło PAP
