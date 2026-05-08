Jednak do pełni szczęścia, by wybór był kompletny, potrzebna jest niedziela z otwartymi sklepami takimi jak Lidl czy Biedronka. Słowem - niedziela handlowa: czy taką jest ta najbliższa 10.05.2026?

Czy 10 maja to niedziela handlowa, czy może dzisiaj obowiązuje zakaz handlu, który pokrzyżuje plany na większe zakupy? Takimi rozterkami z pewnością nie przejmują się bywalcy Żabki, która tradycyjnie pozostaje otwarta bez względu na to, jaka niedziela wypada w kalendarzu.

Niedziela handlowa 10.05.2026. Sklepy otwarte 10 maja, czy to jest niedziela z zakazem handlu

Weekend to czas, gdy po całym tygodniu często kończą się domowe zapasy, dlatego wiele osób planuje większe zakupy właśnie wtedy. Najwygodniej zrobić je w wolnym dniu, na przykład w niedzielę, o ile jest to niedziela handlowa. Pojawia się więc pytanie: czy w niedzielę 10 maja sklepy są otwarte?

Niestety dla tych, którzy planowali dzisiaj większe zakupy, nie mamy dobrych wiadomości. 10 maja przypada niedziela niehandlowa, co oznacza, że większość dużych sklepów i galerii handlowych jest zamknięta. Są jednak wyjątki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami otwarte mogą być m.in. sklepy sieci Żabka, małe sklepy prywatne obsługiwane przez właścicieli oraz stacje benzynowe.

Sklepy otwarte w niedzielę 10.05.2026. Zakupy w Biedronce i Lidlu czy tylko w Żabce

Niedziela 10 maja nie jest niedzielą handlową, ponieważ nie znajduje się na liście dni zwolnionych z zakazu handlu. W praktyce oznacza to, że większość dużych sklepów, takich jak Biedronka, Lidl, Kaufland, Auchan czy Carrefour, pozostanie dzisiaj zamknięta. Choć wiele osób chciałoby wykorzystać weekend na uzupełnienie domowych zapasów, 19 kwietnia zakupy w supermarketach i galeriach handlowych nie będą możliwe.

Zakupy w niedzielę 10.05.2026 będzie można zrobić jedynie w małych sklepach osiedlowych, a spośród sieciowych głównie w Żabkach, które mogą być otwarte dzięki temu, że często działają jako placówki prowadzone przez franczyzobiorców. W związku z tym większe zakupy warto zaplanować dopiero na poniedziałek 11 maja, kiedy wszystkie sklepy będą już czynne.

Zakaz handlu w niedzielę a sklepy otwarte 10.05.2026 r.

To oznacza, że większe zakupy – pomijając opcję internetową – trzeba planować na sobotę 10 maja lub po niedzieli, najwcześniej na poniedziałek 11 kwietnia br.

Najbliższa niedziela handlowa będzie dopiero na koniec czerwca i poprzedzać wakacje oraz początek sezonów urlopowych. A to oznacza, powtórzmy - że 10.05.2026 r. roku trzeba zrezygnować z zakupów lub zastosować się do reguł panujących w handlu w niedziele z zakazem handlu, a więc zakupy nie w Lidlu lub innym dyskoncie albo galerii handlowej, ale w osiedlowym sklepiku lub w Żabce.

Niedziele handlowe 2026: kiedy i czy łatwiej robić w tym roku duże zakupy

Wbrew oczekiwaniom i zapowiedziom polityków, do rewolucji w kalendarzu handlowym nie doszły, a niedziel z zakazem handlu znacząco nie ubyło. Praktycznie tylko o jedną – w grudniu, jako swoistą rekompensatę za uczynienie z Wigilii kolejnego dnia ustawowo wolnego od pracy. Poza tym zmian nie ma, choć niemal od początku kadencji tej koalicji rządowej leży w Sejmie projekt znacząco zwiększający liczbę niedziel handlowych.

Miałyby one występować w liczbie dwóch co miesiąc, nie licząc ekstra terminów przedświątecznych. Niestety od samego początku nie było zgody między samymi koalicjantami jak by ostatecznie ten nowy kalendarz handlowy miał wyglądać. A gdy jeszcze okazało się, że ustawa liberalizująca niedzielny handel nie może liczyć na przychylność prezydenta, sprawa chyba ostatecznie umarła śmiercią naturalną.

To oznacza, że ani w 2026, ani w każdym kolejnym roku z najbliższego czasu nie ma co liczyć na zmiany i znaczące zwiększeni liczby dni handlowych w roku o handlowe niedziele. Ostatecznie więc w kalendarzu jest wiele miesięcy, w czasie trwania których nie ma ani jednej niedzieli handlowej.

Tak było np. w mijającym lutym, a w marcu owszem jest jedna niedziela handlowa, ale to tylko dlatego, że poprzedza ona Wielkanoc, która jest zaraz na początku kwietnia, a taka niedziela od niepamiętnych czasów jest niedzielą handlową.

Niedziela 10.05.2026 r.: niedziela z zakazem handlu, gdzie w taką niedzielę po zakupy

Zakaz handlu w niedzielę, który obejmuje niedzielę 10 maja 2026 roku sprawia, iż zakupy można zrobić w ograniczonym zakresie.

Co do zasady nie mogą prowadzić sprzedaży żadne sklepy zatrudniające pracowników – zakaz handlu wprowadzono bowiem także po to, by pracownicy handlu mieli wolne niedziele. Poza wyjątkami takimi jak sklepy znajdujące się na terenie stacji benzynowych, cukiernie czy kwiaciarnie sklepy zatrudniające pracowników dziś i w każdą niedzielę objętą zakazem handlu muszą pozostawać zamknięte.

Oznacza to, że nieczynne są sklepy wszystkich sieci handlowych, w tym najpopularniejszych jak Lidl czy Biedronka. Co do zasady zakupów nie zrobimy też na terenie galerii handlowych czy centrów handlowych. Wyjątkiem jest sprzedaż internetowa, której zakaz handlu nie obejmuje.

Te sieci jak np. Carrefour albo Auchan, które prowadzą poza sprzedażą stacjonarną sprzedaż przez Internet mogą dziś w niedzielę 1 marca nie tylko przyjmować zamówienia, ale i dostarczać zakupy do domu.

To samo dotyczy innych sklepów, które sprzedają przez Internet i korzystają z dostawców zewnętrznych działających na rynku. Otwarte też są sklepy autonomiczne sieci handlowych – czyli takie, w których zakupy robi się całkowicie w sposób zautomatyzowany bez udziału sprzedawcy czy kasjera.

Te dwa ostatnie rozwiązania to przyszłość handlu i rozwiązanie docelowe handlu w niedzielę – możliwość robienia zakupów w pełnym zakresie dla tych klientów, którzy ze względu na obowiązki w dni powszednie mają ograniczone możliwości zakupowe.

Niedziela z zakazem handlu 10.05.2026 r. : jakie sklepy są otwarte

Nie są objęte zakazem handlu, a więc otwarte w niedzielę 10 maja sklepy prowadzone przez właścicieli, ewentualnie ze wsparciem członków rodziny.

To oznacza, że zakupy zrobimy w małych sklepach osiedlowych czy wiejskich – o ile właściciel je w niedzielę otwiera, bo jest to wyłącznie jego autonomiczna decyzja, a nie skutek działania przepisów.

Ze sklepów sieciowych czynna jest zdecydowana większość sklepów Żabka – choć to sieć, to jednak formalnie sklepy są własnością konkretnych przedsiębiorców korzystających z profitów sieciowych Żabka na zasadzie franczyzy, prowadzą sprzedaż osobiście lub zatrudniając pracowników.

W tym drugim przypadku mogą prowadzić sprzedaż w niedzielę gdy obsługują klientów sami, a pracownicy mają wolne.

Zakaz handlu w niedzielę: 10.05.2026 r. czynne są sklepy internetowe

W najbliższą niedzielę można też zrobić zakupy, nawet duże, w sklepie internetowym. Oczywiście to możliwość głównie dla osób, które mieszkają w dużych miastach, które są obsługiwane przez takie sklepy, na dodatek przyjmujące i dostarczające zamówienia w niedziele.

Gdy domowa impreza ma być na większą skalę i z większą liczbą gości, takie rozwiązanie jest lepsze niż tracenie czasu w piątek na bieganie po sklepach i wystawanie w kolejkach do kas.

Zakupy można zrobić i dostawę zamówić na bardzo dogodny termin, łącznie z sobotą lub niedzielą, w którą zaplanowana jest impreza z udziałem gości albo w dzień następujący po niej, by od razu uzupełnić zapasy na normalne funkcjonowanie w robocze dni tygodnia.

Niezawodne w niedziele są zwłaszcza sklepy sieci Żabka. Większość z nich w niedziele jest czynna krócej niż w zwykłe dni – otwierają się o 9.00 lub o 10.00 rano, ale nie brakuje też takich, które obsługują klientów jak w poniedziałki i inne dni powszednie – od godziny szóstej rano do dwudziestej trzeciej.

Nie inaczej będzie w najbliższą w niedzielę 10.05. 2026 r. W wielu Żabkach zakupy można zrobić już od 6.00 godziny rano i przez cały dzień potem, byle zdążyć przed 23.00.

Niedziela 10.05.2026 r. zakaz handlu obejmuje nadal większość niedziel w roku

Niedzielne dylematy: teraz będzie/jest niedziela handlowa czy niedziela z zakazem handlu, odżyły gdy Sejm zaczął pracować nad nowelizacją ustawy o zakazie handlu w niedziele i ożyły nadzieje, że sklepy będą znów otwarte we wszystkie niedziele, a nie tylko siedem w roku - jak w ostatnich latach, do czego już praktycznie przywykliśmy.

Prace wciąż trwają, ale nadzieje na jakiekolwiek zmiany w ustawie o zakazie handlu są coraz mniejsze.

Niedziela 10.05.2026 r.: czy otwarte będą wszystkie sklepy w galeriach i centrach handlowych

Niestety, mimo obietnic Sejm nie dokończył pracy nad nowelizacją ustawy o zakazie handlu w niedziele w ubiegłym roku , nie zajął się nią także w roku bieżącym. Jedynie ustanawiając wigilię dniem ustawowo wolnym od pracy w tej samej ustawie dopisał do niedziel handlowych trzecią niedzielę w grudniu.

Zmiany w ustawie nowelizującej bezpośrednio samą ustawę o zakazie handlu wciąż są w toku prac komisji. Oznacza to, że wciąż obowiązują przepisy o zakazie handlu w niedziele, ustanawiające tryb pełnej pracy sklepów tylko w osiem niedziel w roku.

Zakaz handlu w niedziele: niedziele handlowe w 2026 roku: osiem, w tym trzy w grudniu

Oto terminy ośmiu niedziel handlowych 2026:

25 stycznia

29 marca

26 kwietnia

28 czerwca

30 sierpnia

6 grudnia

13 grudnia

20 grudnia

Obecny stan, osiem niedziel bez zakazu handlu w roku i ustawa o zakazie handlu w niedziele w obecnym kształcie mają przed sobą żywot co najmniej tak długi jak długo nie dojdzie do sytuacji, w której zarówno większość parlamentarna jak i prezydent będą mieli wolę zliberalizowania zasad handlu w niedziele.