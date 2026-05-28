Nowy sondaż OGB zaskakuje. KO odjeżdża reszcie stawki

oprac. Olga Skórko
dzisiaj, 12:24
Koalicja Obywatelska deklasuje polityczną konkurencję w najnowszym sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Ugrupowanie Donalda Tuska zyskuje poparcie, osiągając wynik 38,89 proc., co daje mu wyraźną przewagę nad Prawem i Sprawiedliwością. Badanie pokazuje również głębokie spadki w szeregach Konfederacji i Nowej Lewicy oraz alarmujące wyniki dla partii tworzących obecnie koalicję rządzącą, które znalazły się poza sejmowym progiem.

Najnowsze badanie przeprowadzone przez Ogólnopolską Grupę Badawczą przynosi dobre wieści dla Koalicji Obywatelskiej. Partia ta zdobywa 38,89 proc. poparcia wśród ankietowanych. To wynik, który oznacza wyraźny wzrost – o 2 punkty procentowe względem poprzedniego pomiaru.

Sytuacja Prawa i Sprawiedliwości

Na drugim miejscu plasuje się Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na 27,03 proc. głosów. To wzrost o 0,4 punktu procentowego w porównaniu do wcześniejszego badania OGB.

Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej

Ciekawie wygląda sytuacja na szeroko rozumianej prawicy, gdzie rywalizują ze sobą dwa bloki. Konfederacja uzyskuje 11,76 proc. poparcia, co stanowi spadek o 1,3 punktu procentowego. Z kolei Konfederacja Korony Polskiej może liczyć na 9,32 proc. głosów, choć tu również odnotowano spadek o 1,9 punktu procentowego.

Nowa Lewica w Sejmie, inni poza burtą

W parlamencie – według danych OGB – zasiadłaby również Nowa Lewica. Jej wynik to 5,20 proc., co oznacza spadek o 0,8 punktu procentowego. To rezultat balansujący na granicy progu wyborczego. Poniżej progu wyborczego znajdują się ugrupowania, które w ostatnich latach odgrywały kluczowe role na scenie politycznej:

  • Partia Razem: 3,51 proc. (wzrost o 1 pkt. proc.)
  • Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL): 2,39 proc. (wzrost o 0,3 pkt. proc.)
  • Polska 2050: 1,90 proc. (wzrost o 0,8 pkt. proc.)

Wyniki tych partii są szczególnie dotkliwe, biorąc pod uwagę, że niektóre z nich współtworzą obecny rząd.

Podział mandatów w parlamencie

Jak przełożyłyby się te liczby na realną pracę w Sejmie? Eksperci OGB przeprowadzili symulację podziału mandatów. W takiej konfiguracji układ sił prezentowałby się następująco:

  • Koalicja Obywatelska: 214 mandatów.
  • Prawo i Sprawiedliwość: 143 mandaty.
  • Konfederacja: 53 mandaty.
  • Konfederacja Korony Polskiej (KKP): 43 mandaty.
  • Nowa Lewica: 7 mandatów.

Ta symulacja pokazuje, że choć Koalicja Obywatelska dominuje, to przy takim rozkładzie głosów stworzenie większości rządowej wymagałoby od niej budowania skomplikowanych koalicji, ponieważ wynik 214 mandatów jest zbyt niski do samodzielnych rządów.

Ogólnopolska Grupa Badawcza zrealizowała powyższy sondaż w dniach od 12 do 23 maja. Badacze wykorzystali metodę CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo), przepytując reprezentatywną grupę 1000 dorosłych Polaków.

