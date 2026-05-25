Polacy ocenili prezydenta Nawrockiego. Najnowszy sondaż

Działalność prezydenta Karola Nawrockiego wywołuje w społeczeństwie duże emocje, ale wyniki pozostają stabilne. W maju 46 proc. ankietowanych oceniło jego pracę dobrze, co stanowi wzrost o jeden punkt procentowy w porównaniu z kwietniem. Jednocześnie 42 proc. respondentów wyraziło swoje niezadowolenie. Obecnie przewaga ocen pozytywnych nad negatywnymi wynosi 4 punkty procentowe.

Sejm traci zaufanie wyborców

Sytuacja w parlamencie wygląda znacznie gorzej. Sejm odnotował w maju kolejny spadek poparcia – obecnie pozytywnie jego działalność ocenia zaledwie 33 proc. badanych (spadek o 4 punkty procentowe). Liczba krytycznych głosów wzrosła do 49 proc. CBOS podkreśla, że negatywne oceny pracy Sejmu zdecydowanie dominują nad przychylnymi, co wskazuje na wyraźny spadek społecznego zaufania do tej instytucji.

Senat: Drobne wahania nastrojów

Notowania Senatu w maju niemal się nie zmieniły i utrzymują się w granicach błędu statystycznego. Pracę senatorów pozytywnie ocenia 37 proc. respondentów, podczas gdy niezadowolenie deklaruje 38 proc. Mimo niewielkiego spadku notowań, Senat cieszy się nieco lepszym odbiorem wśród Polaków niż Sejm.

CBOS przeprowadził badanie w dniach 7–17 maja 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1041 dorosłych Polaków. Ankieterzy zastosowali metodę mixed-mode, łącząc wywiady bezpośrednie (CAPI), rozmowy telefoniczne (CATI) oraz ankiety internetowe (CAWI). Dzięki temu rozwiązaniu wyniki badań rzetelnie odzwierciedlają opinie różnych grup społecznych zamieszkujących Polskę.