Dziennik Gazeta Prawana logo

Premier Tusk podziękował prezydentowi Nawrockiemu. "To dobra wiadomość dla Polski"

oprac. Agnieszka MajAgnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 11:47
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Nawrocki, Tusk
Premier Tusk podziękował prezydentowi Nawrockiemu. "To dobra wiadomość dla Polski"/Agencja Gazeta
Decyzja prezydenta Donalda Trumpa dotycząca obecności wojsk USA w Polsce to dobra wiadomość - napisał na X premier Donald Tusk. Wszystkim zaangażowanym w tę sprawę, prezydentowi Nawrockiemu, ministrom, kongresmenom i przyjaciołom Polski w USA, dziękuję za skuteczność i jedność działania - dodał.

Prezydent USA Donald Trump napisał w czwartek w swoim serwisie Truth Social, że "w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparł, oraz relacjami z nim, z przyjemnością ogłasza, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5 tys. żołnierzy".

Tusk: To dobra wiadomość dla Polski i USA

W piątek szef polskiego rządu odniósł się w mediach społecznościowych do zapowiedzi Trumpa. "Decyzja prezydenta Donalda Trumpa dotycząca obecności wojsk amerykańskich w Polsce to dobra wiadomość dla Polski i USA. Wszystkim zaangażowanym w tę sprawę, prezydentowi Nawrockiemu, ministrom, kongresmenom i przyjaciołom Polski w USA dziękuję za skuteczność i jedność działania" - napisał Tusk na platformie X.

Wpis o planowanym wysłaniu dodatkowych pięciu tysięcy żołnierzy prezydent Trump opublikował na tle informacji o wstrzymaniu rotacji amerykańskiej brygady do Polski. Agencja Reutera poinformowała w miniony piątek, że Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4 tys. amerykańskich żołnierzy do Polski. Z kolei CNN podał, że decyzja szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej była częścią serii ruchów mających zredukować liczbę sił USA w Europie. 1 maja Pentagon zapowiedział wycofanie 5 tys. żołnierzy z Niemiec.

Zamieszanie ws. amerykańskiego kontyngentu w Polsce

Przedstawiciele polskiego rządu, w tym wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, dementowali informacje, by amerykański kontyngent w Polsce miał zostać zmniejszony. Szef MON mówił m.in., że reorganizacja prowadzona przez amerykańską administrację może skutkować tym, że "inne brygady będą wyznaczone do poszczególnych krajów", lecz liczebność sił w Polsce pozostanie na dotychczasowym poziomie ok. 10 tys.

W czwartek wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski powiedział podczas wizyty w Waszyngtonie, że otrzymał jednoznaczną deklarację o tym, że choć Stany Zjednoczone redukują siły w Europie, w tym procesie zostanie uwzględniona deklaracja Trumpa o niezmniejszaniu sił w Polsce.

W środę Biuro Bezpieczeństwa Narodowego po rozmowie szefa BBN Bartosza Grodeckiego z wiceszefem Pentagonu Elbridge'em Colbym podało, że Polska może liczyć na utrzymanie silnego zaangażowania wojskowego USA. Tego samego dnia rzecznik resortu obrony USA Sean Parnell potwierdził, że Pentagon zdecydował o zmniejszeniu liczby tzw. Brygadowych Zespołów Bojowych (BCT) stacjonujących w Europie z czterech do trzech. Dodał, że oznacza to m.in. "opóźnienie rozmieszczenia sił amerykańskich w Polsce".

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Donald TuskDonald TrumpKarol Nawrocki
Powiązane
Majchrowski, Miszalski
Jacek Majchrowski ujawnia kulisy referendum w Krakowie. "To było tak zaplanowane"
Karol Nawrocki
Prezydent Karol Nawrocki chce zwołania referendum. Zapadła decyzja
Xi, Putin
"Rosja znajduje się w desperackiej sytuacji". Oto prawdziwy powód wizyty Putina w Chinach
oprac. Agnieszka Maj
Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPremier Tusk podziękował prezydentowi Nawrockiemu. "To dobra wiadomość dla Polski" »
Zobacz
|
Pieczka
Cytat dnia. Franciszek Pieczka. "Życie jest krótkie, a człowiek..."
Kierowca senior samochód badania lekarskie
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026? Klamka zapadła. Oto nowe zasady badań i ważności dokumentów
Tankowanie paliwa na stacji Orlen
Od dziś na tych stacjach wielka obniżka cen. Benzyna 95 ostro tanieje. Mamy najnowsze zestawienie
Nowoczesne wnętrze chińskiego samochodu marki Chery Tiggo 8 PHEV z dużym centralnym ekranem multimedialnym i skórzaną kierownicą
Mechanik prześwietlił MG, Omodę, Jaecoo, BYD i Chery. Prawda o naprawach i częściach do chińskich aut
XPENG P7+
2778 aut sprzedali w 10 minut. Oto najładniejszy samochód świata
Producent czekolady ogłasza upadłość
Znany producent czekolady bankrutuje. Produkowali luksusowe słodycze od lat 70
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj