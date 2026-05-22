Sikorski ostrzega: Rosja może szykować coś "szalonego"

Radosław Sikorski przyznał, że należy się tego obawiać.

Sikorski: Putin uchwalił prawo dające mu mandat do ataków

Szef polskiego MSZ przypomniał też, że 13 maja "znana z demokratyczności" Duma Państwowa, niższa izba rosyjskiego parlamentu, uchwaliła prawo dające Władimirowi Putinowi mandat do interwencji zbrojnej za granicą na podstawie domniemania, że "jakiś Rosjanin może czuć się niekomfortowo".

Sikorski: Rosji wojna nie idzie, ale mogą zrobić coś "szalonego"

To brzmi groźnie, bo to, że Rosji wojna nie idzie, nie oznacza, że nie mogą zrobić czegoś nieodpowiedzialnego albo gorzej – podkreślił minister, który jest w Helsingborgu w Szwecji, gdzie trwa dwudniowe posiedzenie ministrów spraw zagranicznych państw NATO.

Sikorski: Rosja zawsze kłamie, przed atakiem na Ukrainę też

Sikorski ocenił, że Rosja "zawsze kłamie". Tak, jak kłamała w sprawie rzekomych ukraińskich prowokacji przeciwko Rosji przed atakiem na Ukrainę – przypomniał.

Państwa bałtyckie zaprzeczyły zarzutom Moskwy i nazwały je dezinformacją.