MSZ "odradza wszelkie podróże". Komunikat po wykryciu nowego ogniska Eboli

W związku z pojawieniem się ogniska Eboli w Demokratycznej Republiki Konga i Ugandzie MSZ odradza wszelkie podróże do całego regionu na pograniczu Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego. "Przypominamy – poziom ostrzeżenia dla podróżujących do całego regionu na pograniczu DRK, Ugandy i Sudanu Południowego wynosi 4 (odradzamy wszelkie podróże)" - napisano w w zakładce Polak za granicą.

Stan zagrożenia zdrowia publicznego

Wcześniej WHO oficjalnie określiła epidemię jako stan zagrożenia zdrowia publicznego na skalę międzynarodową po tym, jak potwierdzono dwa przypadki również w Ugandzie. Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia ocenia ogólne ryzyko dla zdrowia publicznego związane z obecnym ogniskiem BVD jako wysokie na poziomie krajowym, wysokie na poziomie regionalnym i niskie na poziomie globalnym.

Od chwili wykrycia problemu w DRK zmarło przynajmniej 131 osób, a podejrzanych przypadków zachorowań jest 513 lub więcej. Infekcje są wykrywane na coraz szerszym obszarze.

Objawy wirusa Ebola

Wirus Ebola wywołuje silnie zakaźną i zjadliwą chorobę. Wirus przenosi się na ludzi poprzez bliski kontakt z krwią lub wydzielinami zakażonych dzikich zwierząt (np. nietoperze, małpy i małpiatki), a następnie rozprzestrzenia się drogą kontaktów międzyludzkich. Okres wylęgania wynosi od 2 do 21 dni.

Objawy obejmują: gorączkę, zmęczenie, bóle mięśni, ból głowy i ból gardła. Inne możliwe objawy to wymioty, biegunka, wysypka, objawy niewydolności nerek i wątroby, a w niektórych przypadkach krwawienia wewnętrzne i zewnętrzne (np. krwawienie dziąseł, krew w stolcu). W dwóch poprzednich ogniskach zgłoszonych w Ugandzie i DRK średnie wskaźniki śmiertelności wynosiły od 30 do 50 proc. Nie ma skutecznego leczenia, ani szczepionki przeciwko gorączkom krwotocznym Ebola.