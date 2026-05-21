Rozczarowanie w Rosji po wizycie Putina w Chinach. Xi wystrychnął Putina na dudka

Rosja od 2019 r. eksportuje gaz do Chin przez gazociąg Siła Syberii. Planowana druga linia rurociągu mogłaby przesyłać do 50 mld metrów sześciennych surowca rocznie z rosyjskiej Arktyki przez Mongolię do Chin. Obecnie Chiny sprowadzają ok. 40 mld metrów sześciennych rosyjskiego gazu rocznie.

Rosnąca zależność Rosji od Chin

Po raz kolejny Putinowi nie udało się jednak przekonać Xi do podpisania umowy o budowie nowego rurociągu, co ponownie pokazuje "znaczenie i ograniczenia rosnącej zależności Rosji od sprzedaży energii do Chin" - napisał amerykański dziennik.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział w środę, że ustalono "ogólne parametry" Siły Syberii 2, ale "trzeba jeszcze ustalić niektóre szczegóły". Przed trwającą we wtorek i środę wizytą Putina w Pekinie Kreml informował, że Siła Syberii 2 będzie jednym z tematów rozmów przywódców.

Chiny dostawcą podzespołów do ukraińskich dronów

"Washington Post" skomentował, że spotkanie obu przywódców pokazało ich jedność w sprawach takich jak sprzeciw wobec hegemonii USA i krytyka wojny tego państwa z Iranem. Pekin wsparł również Moskwę w jej agresji przeciwko Ukrainie.

Rosja jest jednak bardzo zaniepokojona, że Chiny stają się coraz ważniejszym dostawcą podzespołów do ukraińskich dronów, co pozwala na rozwój ich produkcji - napisała waszyngtońska gazeta, powołując się na analityków.